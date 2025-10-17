أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، أن لاعبه فيكتور جيوكيريس يجب أن يكون قادرا على تحمل الضغط الناتج عن عدم التسجيل لصالح "الجانرز"، وذلك بعد سلسلة مقلقة من 6 مباريات دون إحراز أي هدف.

جيوكيريس سجل 97 هدفا في 102 مباراة مع سبورتنج لشبونة قبل انتقاله إلى أرسنال في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه سيدخل مباراة الديربي اللندني ضد فولهام غدا السبت، بعد أن سجل 3 أهداف فقط لفريقه الجديد.

كما فشل اللاعب الدولي السويدي في تسجيل أي أهداف خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليرتفع عدد المباريات التي لم يسجل فيها إلى 8 مباريات متتالية منذ آخر مرة هز فيها الشباك، وذلك خلال فوز أرسنال 3-0 صفر على نوتنجهام فورست في 13 سبتمبر الماضي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فولهام: "قلت له قبل اللقاء الأول، المهاجم الذي أريده هو من يستطيع أن يتحمل عدم التسجيل في 6 أو 8 مباريات".

وأضاف: "إذا لم يكن بإمكانه تحمل ذلك، فعليه أن يذهب إلى مكان آخر، لأن التوقعات ستكون موجودة دائما".

وأوضح: "لذا، إذا ارتديت القميص رقم 9 في أرسنال، فعليك أن تكون قادرا على قول حسنا، 6 مباريات دون أن أسجل، هل هذا يعني أنني أصبحت لاعبا مختلفا؟ هل أبدأ في التصرف بطريقة مختلفة؟، أنا أريد منه المزيد مما يفعله بالفعل".

وواصل: "إذا نظرت إلى تاريخ المهاجمين، ستجد أن مثل هذه اللحظات تحدث، إنه يقدم الكثير للفريق، يخلق المساحات ويوفر حلولا للعديد من اللاعبين من حوله".

وأتم: "مع الموهبة التي نمتلكها في الفريق، أنا متأكد أن الجميع، بما فيهم هو، سيستفيدون من ذلك".

وبغياب كاي هافيرتز بعد الخضوع لجراحة في الركبة، سيقود جيوكيريس هجوم أرسنال أمام فولهام.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا