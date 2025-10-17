كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع المهاجم الإيطالي الشاب ماتيو ريتيجي، نجم فريق القادسية السعودي الحالي.

مانشستر يونايتد يجهز 70 مليون يورو لضم ريتيجي

وأكدت صحيفة "توتوسبورت" أن مانشستر يونايتد مُستعدّ لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لضمّ نجم إيطاليا ماتيو ريتيجي، الذي انضم لصفوف القادسية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان القادسية قد تعاقد مع ريتيجي مقابل 70 مليون يورو، قادمًا من صفوف أتالانتا، بعد أن أصبح هداف الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفًا.

ريتيجي يتوهج مع جاتوزو

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، سيكون مانشستر يونايتد مستعدًا لتقديم نفس المبلغ لضم الدولي الإيطالي الصيف المقبل، حيث سجل ريتيجي 5 أهداف في أول أربع مباريات تحت قيادة جينارو جاتوزو كمدرب لكتيبة الأزوري.

ولعب ريتيجي صاحب الـ 26 عامًا، 4 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، ضد كلا من: النجمة والخليج.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تعزيز مركز المهاجم الصريح، رغم التعاقد مع بنيامين سيسكو نجم ريد بول لايبزيج الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.