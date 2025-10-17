المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 2
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

42 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

2 1
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم مهاجم القادسية السعودي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:20 م 17/10/2025
ماتيو ريتيجي مهاجم منتخب إيطاليا

ماتيو ريتيجي مهاجم منتخب إيطاليا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع المهاجم الإيطالي الشاب ماتيو ريتيجي، نجم فريق القادسية السعودي الحالي.

مانشستر يونايتد يجهز 70 مليون يورو لضم ريتيجي

وأكدت صحيفة "توتوسبورت" أن مانشستر يونايتد مُستعدّ لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لضمّ نجم إيطاليا ماتيو ريتيجي، الذي انضم لصفوف القادسية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان القادسية قد تعاقد مع ريتيجي مقابل 70 مليون يورو، قادمًا من صفوف أتالانتا، بعد أن أصبح هداف الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفًا.

ريتيجي يتوهج مع جاتوزو

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، سيكون مانشستر يونايتد مستعدًا لتقديم نفس المبلغ لضم الدولي الإيطالي الصيف المقبل، حيث سجل ريتيجي 5 أهداف في أول أربع مباريات تحت قيادة جينارو جاتوزو كمدرب لكتيبة الأزوري.

ولعب ريتيجي صاحب الـ 26 عامًا، 4 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، ضد كلا من: النجمة والخليج.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تعزيز مركز المهاجم الصريح، رغم التعاقد مع بنيامين سيسكو نجم ريد بول لايبزيج الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد القادسية السعودي ريتيجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
المصري

المصري

2

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم،ميدو جابر، كينجسلي ايدوو، عمر الساعي، موجيشا، منذر طمين".

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg