ليفربول يحدد بديل فان دايك من ألمانيا

حدد نادي ليفربول بديل مدافعه وقائده فيرجيل فان دايك، حيث يبحث "الريدز" عن تأمين دفاعه في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في صيف 2027 حيث جدد عقده مع "الريدز" في الموسم الماضي، لكن مع تقدم عمر الهولندي هناك تفكير في ضم بديله.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول يرى نيكو شلوتربيك قلب دفاع بوروسيا دورتموند بديلاً طويل الأمد لفيرجيل فان دايك.

وسيجد نادي ليفربول منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد، حيث يمتد عقد الدولي الألماني في صيف 2027.

وكان المدافع الألماني الدولي البالغ من العمر 25 عامًا، أبدى ترحيبه بالانتقال لصفوف ليفربول بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وانتقل نيكو شلوتربيك إلى دورتموند في 2022 قادمًا من فرايبورج في صفقة قدرت بـ20 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي الألماني في 4 مباريات مع دورتموند في الموسم الحالي دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.