كلام فى الكورة
ليفربول يحدد بديل فان دايك من ألمانيا

محمد همام

كتب - محمد همام

07:44 م 17/10/2025
فان دايك وسلوت

فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول

حدد نادي ليفربول بديل مدافعه وقائده فيرجيل فان دايك، حيث يبحث "الريدز" عن تأمين دفاعه في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في صيف 2027 حيث جدد عقده مع "الريدز" في الموسم الماضي، لكن مع تقدم عمر الهولندي هناك تفكير في ضم بديله.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي ليفربول يرى نيكو شلوتربيك قلب دفاع بوروسيا دورتموند بديلاً طويل الأمد لفيرجيل فان دايك.

وسيجد نادي ليفربول منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد، حيث يمتد عقد الدولي الألماني في صيف 2027.

وكان المدافع الألماني الدولي البالغ من العمر 25 عامًا، أبدى ترحيبه بالانتقال لصفوف ليفربول بحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وانتقل نيكو شلوتربيك إلى دورتموند في 2022 قادمًا من فرايبورج في صفقة قدرت بـ20 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك الدولي الألماني في 4 مباريات مع دورتموند في الموسم الحالي دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

الدوري الإنجليزي ليفربول فيرجيل فان دايك

أخبار تهمك

الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
المصري

المصري

2

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم،ميدو جابر، كينجسلي ايدوو، عمر الساعي، موجيشا، منذر طمين".

تفاصيل المباراة
