تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة الثامنة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 7 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، بينما تنطلق الجولة الثامنة غدا السبت.

وتشهد الجولة الثامنة من بريميرليج مباراة قمة بين ليفربول، حامل اللقب، ومانشستر يونايتد غريمه التقليدي.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

السبت 18 أكتوبر 2025

نوتنجهام فورست × تشيلسي - 2.30 عصرا

برايتون × نيوكاسل يونايتد - 5.00 مساء

بيرنلي × ليدز يونايتد - 5.00 مساء

كريستال بالاس × بورنموث - 5.00 مساء

مانشستر سيتي × إيفرتون - 5.00 مساء

سندرلاند × ولفرهامبتون - 5.00 مساء

فولهام × أرسنال - 7.30 مساء

الأحد 19 أكتوبر 2025

توتنهام × أستون فيلا - 4.00 عصرا

ليفربول × مانشستر يونايتد - 6.30 مساء

الإثنين 20 أكتوبر 2025

وست هام يونايتد × برينتفورد - 10.00 مساء

