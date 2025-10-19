3 أهداف رائعة من صلاح في تدريبات ليفربول قبل موقعة مانشستر يونايتد

يواصل فريق ليفربول استعداداته لملاقاة مانشستر يونايتد، المقررة مساء الأحد في قمة الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وشهدت تدريبات ليفربول عودة جميع اللاعبين الدوليين بعد نهاية التوقف الدولي، حيث تصدر المشهد النجم المصري محمد صلاح الذي شارك في المران.

وخلال التدريبات، استطاع صلاح تسجيل ثلاثة أهداف رائعة خلال التقسيمة، كما شهد المران لقطة طريفة جمعته بزميله كورتس جونز.

ويطمح صلاح إلى قيادة ليفربول لاستعادة طريق الانتصارات من جديد بعد الخسارة في آخر جولتين في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس وتشيلسي، حيث انتهت المباراتان بنتيجة 2-1.

وتراجع ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الخسارتين المتتاليتين، حيث يمتلك "الريدز" 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال متصدر الترتيب.

