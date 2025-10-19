المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

3 أهداف رائعة ولقطة طريفة.. صلاح يخطف الأنظار في تدريبات ليفربول قبل موقعة يونايتد (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

10:50 م 17/10/2025
يواصل فريق ليفربول استعداداته لملاقاة مانشستر يونايتد، المقررة مساء الأحد في قمة الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وشهدت تدريبات ليفربول عودة جميع اللاعبين الدوليين بعد نهاية التوقف الدولي، حيث تصدر المشهد النجم المصري محمد صلاح الذي شارك في المران.

وخلال التدريبات، استطاع صلاح تسجيل ثلاثة أهداف رائعة خلال التقسيمة، كما شهد المران لقطة طريفة جمعته بزميله كورتس جونز.

ويطمح صلاح إلى قيادة ليفربول لاستعادة طريق الانتصارات من جديد بعد الخسارة في آخر جولتين في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس وتشيلسي، حيث انتهت المباراتان بنتيجة 2-1.

وتراجع ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الخسارتين المتتاليتين، حيث يمتلك "الريدز" 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال متصدر الترتيب.

لمشاهدة صور صلاح في تدريبات ليفربول.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول محمد صلاح

