يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 7 جولات من الموسم الجديد.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة الثامنة من نسخة 2025-2026 للمسابقة.

واختتمت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، بينما تنطلق الجولة الثامنة يوم السبت.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الثامنة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 9 أهداف

أنطواني سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

إيجو تياجو (بيرنلي) - 4 أهداف

جايدون أنتوني (بيرنلي) - 4 أهداف

تياجو إيناسيو (برينتفورد) - 4 أهداف

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - 3 أهداف

إنزو فيرنانديز (تشيلسي) - 3 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا