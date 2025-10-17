المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هالاند يتصدر.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثامنة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:40 م 17/10/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 7 جولات من الموسم الجديد.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة الثامنة من نسخة 2025-2026 للمسابقة.

واختتمت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي، بينما تنطلق الجولة الثامنة يوم السبت.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة الثامنة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 9 أهداف

أنطواني سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

إيجو تياجو (بيرنلي) - 4 أهداف

جايدون أنتوني (بيرنلي) - 4 أهداف

تياجو إيناسيو (برينتفورد) - 4 أهداف

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - 3 أهداف

إنزو فيرنانديز (تشيلسي) - 3 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند هدافو الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

