كلام فى الكورة
أداة بالذكاء الاصطناعي.. كيف علم ليفربول بإصابة إيزاك أمام كريستال بالاس؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:54 م 18/10/2025
إيزاك

السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

 

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي، كانت وراء استبدال السويدي ألكسندر إيزاك من تشكيل ليفربول في مواجهة كريستال بالاس الماضية.

ليفربول كان قد واجه كريستال بالاس، 29 سبتمبر الماضي، وتعرض للخسارة بنتيجة (2-1)، في مباراة أقيمت على ملعب سيلهرست بارك.

تحذير بإصابة إيزاك

ألكسندر إيزاك كان ضمن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مواجهة كريستال بالاس، قبل أن يتم استبداله من جانب آرني سلوت، في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

حيث كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس الماضية، تلقى الجهاز الفني تنبيها من إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة حالة اللاعبين، يحذر من احتمالية تعرض ألكسندر إيزاك لإصابة.

أوضحت ديلي ميل أن أداة الذكاء الاصطناعي اعتمدت على خوارزمية متخصصة تقوم بتحليل توازن الخطوات، حيث أظهرت البيانات اختلالا واضحا في حركة المهاجم السويدي، ليقرر الجهاز الفني استبداله على الفور.

إيزاك خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس، قام بتسديد الكرة 3 مرات، لم تصب أيًا منهم المرمى، حيث أضاع المهاجم السويدي محاولتين من وضع خطر.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس ألكسندر إيزاك

