لأول مرة منذ 65 مباراة.. تشيلسي بدون كايسيدو

كشف المدرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب سيتي جراوند.

تشيلسي بدون كايسيدو

غاب مويسيس كايسيدو، لاعب نادي تشيلسي، عن التواجد في تشكيل الفريق في الدوري الإنجليزي، وذلك للمرة الأولى منذ مباراة "البلوز" أمام وولفرهامبتون، أي قبل 65 مباراة متتالية بالمسابقة، وفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا.

وشارك كايسيدو رفقة تشيلسي خلال 9 مباريات في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 7 مواجهات في الدوري، وظهر في مناسبتين بدوري أبطال أوروبا، في مجموع دقائق 810 دقيقة.

ونجح كايسيدو في تسجيل 3 أهداف رفقة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أمام وست هام يونايتد، برينتفورد، وليفربول.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، جوش أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مالو جوستو، روميو لافيا، أندري سانتوس.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جواو بيدرو، أليخاندرو جارناتشو