المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لأول مرة منذ 65 مباراة.. تشيلسي بدون كايسيدو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:24 م 18/10/2025
مويسيس كايسيدو

مويسيس كايسيدو

كشف المدرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب سيتي جراوند.

تشيلسي بدون كايسيدو

غاب مويسيس كايسيدو، لاعب نادي تشيلسي، عن التواجد في تشكيل الفريق في الدوري الإنجليزي، وذلك للمرة الأولى منذ مباراة "البلوز" أمام وولفرهامبتون، أي قبل 65 مباراة متتالية بالمسابقة، وفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا.

وشارك كايسيدو رفقة تشيلسي خلال 9 مباريات في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، بواقع 7 مواجهات في الدوري، وظهر في مناسبتين بدوري أبطال أوروبا، في مجموع دقائق 810 دقيقة.

ونجح كايسيدو في تسجيل 3 أهداف رفقة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أمام وست هام يونايتد، برينتفورد، وليفربول.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، جوش أتشيمبونج، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مالو جوستو، روميو لافيا، أندري سانتوس.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جواو بيدرو، أليخاندرو جارناتشو

 

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي كايسيدو إنزو ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 2
تشيلسي

تشيلسي

53

جاء الهدف بعدما مرر جيمس الكرة إلى بيدرو نيتو على حدود منطقة الجزاء وقابلها بتسديدة صاروخية استقرت داخل الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg