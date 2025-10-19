المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش بين البدلاء أمام إيفرتون

محمد همام

كتب - محمد همام

04:00 م 18/10/2025
عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة إيفرتون في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي، لموسم 2025-2026.

ويهدف فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز في آخر جولتين أمام بيرنلي بنتيجة 5-1، ثم برينتفورد بنتيجة 1-0.

ويتواجد الدولي المصري، عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بين البدلاء، حيث يُعد ظهوره الأول منذ إصابته مع منتخب مصر في لقاء بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب فريق مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - ناثايل أكي - نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس - تيجاني رايندرز

خط الوسط الهجومي: سافينيو - فيل فودين - جيريمي ديكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي كاملاً.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
إيفرتون

إيفرتون

11

نيكو أوريلي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
الأهلي

الأهلي

50

نشاط هجومي لفريق ايجل نوار في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الاول والذي كان يعتمدوا فيه على الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
