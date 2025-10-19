تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش بين البدلاء أمام إيفرتون

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة إيفرتون في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي، لموسم 2025-2026.

ويهدف فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز في آخر جولتين أمام بيرنلي بنتيجة 5-1، ثم برينتفورد بنتيجة 1-0.

ويتواجد الدولي المصري، عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بين البدلاء، حيث يُعد ظهوره الأول منذ إصابته مع منتخب مصر في لقاء بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب فريق مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - ناثايل أكي - نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس - تيجاني رايندرز

خط الوسط الهجومي: سافينيو - فيل فودين - جيريمي ديكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

