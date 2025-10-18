المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

مدرب كريستال بالاس: جيهي أخطرنا برحيله.. رغم رغبتنا في استمراره

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:04 م 18/10/2025
مارك جيهي

مارك جيهي

أكد أوليفر جلاسنر، المدير الفني لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، رحيل مارك جيهي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويواجه فريق كريستال بالاس نظيره بورنموث، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب سيلهيرست بارك.

جيهي يرحل عن كريستال بالاس

وقال جلاسنر، في تصريحات أدلى المدرب بها عبر المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورنموث: "أعتقد أن مارك أخبرنا بالفعل أنه لن يوقّع عقدًا جديدًا، لذا سيرحل العام المقبل".

وأضاف: "النادي كان يريد بقاء مارك، وعرضوا عليه عقدًا جديدًا، لكنه قال لا أريد خوض تجربة مختلفة، وهذا أمر طبيعي".

وأكمل مدرب كريستال بالاس: "بالنسبة لنا، السؤال هو كيف سنتعامل مع هذا الوضع؟ ما هي أفضل طريقة للانتقال إلى المرحلة التالية؟ وهذا ما يدور حوله حديثنا معًا".

جدير بالذكر أن جيهي كان قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشهر الماضي، إلا أن الأمور لم تكتمل، وتبقى الفرصة قائمة لفريق كريستال بالاس لبيعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتدى جيهي شارة قيادة فريق كريستال بالاس في موسم 2024/2025 بعد رحيل جويل وورد، وأصبح أول قائد في تاريخ النادي يرفع لقبًا كبيرًا عندما فاز كريستال بالاس على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباراة كريستال بالاس القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس مارك جيهي

