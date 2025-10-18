المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الانتصارات مستمرة.. تشيلسي يهزم نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:24 م 18/10/2025
تشيلسي

تشيلسي

حقق نادي تشيلسي انتصارا ثمينا على نظيرة نوتينجهام فورست، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح جوش أتشيمبونج أهداف البلوز في الدقيقة 49 من عمر المباراة، قبل أن يسجل بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، واختتم رييس جيمس أهداف تشيلسي في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حصول مالو جوستو على بطاقة حمراء بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وواصل تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد فوزه في الجولة الماضية على ليفربول بنتيجة (2-1).

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نوتينجهام فورست عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

تفاصيل المباراة

هدد نوتينجهام فورست مرمى تشيلسي، بعدما تسلم أونيي كرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية قوية كادت أن تسكن الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

وتواصلت خطورة نوتينجهام فورست، بعدما سدد جيبس وايت كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة.

ورد تشيلسي بتسديدة عن طريق بيدرو نيتو من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، ولكن تمكن سيلس حارس نوتينجهام فورست من التصدي لها.

وكاد أندري سانتوس أن يسجل هدف التقدم، بعدما سدد كرة صاروخية على الطائر من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

وتمكن تشيلسي من تسجيل هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعدما لعب بيدرو نيتو كرة عرضية من الجبهة اليسرى، قابلها جوش أتشيمبونج برأسية قوية داخل الشباك.

وعزز بيدرو نيتو تقدم البلوز في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بعدما حصل تشيلسي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، مررها رييس جيمس لنيتو الذي سدد الكرة بقوة سكنت شباك نوتينجهام.

وأهدر جواو بيدرو فرصة تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى نوتينجهام.

وتصدت العارضة العلوية لمرمى تشيلسي لتسديدة قوية من إيجور خيسوس لاعب نوتينجهام فورست من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

واستطاع رييس جيمس تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء حولها برأسية داخل المرمى.

وحصل مالو جوستو لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي نوتينجهام فورست

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
إيفرتون

إيفرتون

11

نيكو أوريلي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
الأهلي

الأهلي

50

نشاط هجومي لفريق ايجل نوار في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الاول والذي كان يعتمدوا فيه على الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg