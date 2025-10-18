حقق نادي تشيلسي انتصارا ثمينا على نظيرة نوتينجهام فورست، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح جوش أتشيمبونج أهداف البلوز في الدقيقة 49 من عمر المباراة، قبل أن يسجل بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، واختتم رييس جيمس أهداف تشيلسي في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة حصول مالو جوستو على بطاقة حمراء بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وواصل تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد فوزه في الجولة الماضية على ليفربول بنتيجة (2-1).

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد نوتينجهام فورست عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

تفاصيل المباراة

هدد نوتينجهام فورست مرمى تشيلسي، بعدما تسلم أونيي كرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية قوية كادت أن تسكن الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

وتواصلت خطورة نوتينجهام فورست، بعدما سدد جيبس وايت كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة.

ورد تشيلسي بتسديدة عن طريق بيدرو نيتو من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، ولكن تمكن سيلس حارس نوتينجهام فورست من التصدي لها.

وكاد أندري سانتوس أن يسجل هدف التقدم، بعدما سدد كرة صاروخية على الطائر من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل إلى خارج الملعب.

وتمكن تشيلسي من تسجيل هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، بعدما لعب بيدرو نيتو كرة عرضية من الجبهة اليسرى، قابلها جوش أتشيمبونج برأسية قوية داخل الشباك.

وعزز بيدرو نيتو تقدم البلوز في الدقيقة 52 من زمن المباراة، بعدما حصل تشيلسي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، مررها رييس جيمس لنيتو الذي سدد الكرة بقوة سكنت شباك نوتينجهام.

وأهدر جواو بيدرو فرصة تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 58 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى نوتينجهام.

وتصدت العارضة العلوية لمرمى تشيلسي لتسديدة قوية من إيجور خيسوس لاعب نوتينجهام فورست من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

واستطاع رييس جيمس تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء حولها برأسية داخل المرمى.

وحصل مالو جوستو لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.