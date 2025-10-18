غادر إيفانجيلوس ماريناكيس، رئيس نادي نوتنجهام فورست، مباراة فريقه أمام تشيلسي، والتي جرت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل نهاية أحداث اللقاء.

وتفوق فريق تشيلسي على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

غضب ماريناكيس

رحل إيفانجيلوس ماريناكيس، رئيس نادي نوتنجهام فورست، عن مقعده في ملعب سيتي جراوند أثناء متابعته مباراة فريقه أمام تشيلسي، بعد أن استقبلت شباك حارسه الهدف الثاني.

وعبر ماريناكيس، عن غضبه من المستوى الفني الذي يظهر به الفريق أمام تشيلسي، تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، بمغادرة مقعده في ملعب المباراة.

أنجي بوستيكوجلو، الذي حل بديلًا لسلفه نونو سانتو، قاد الفريق خلال 8 مباريات فقط، لم يتذوق خلالها طعم الانتصار، إذ تعادل نوتنجهام في مواجهتين، وتلقى 6 هزائم.

واكتفى نوتنجهام تحت قيادة بوستيكوجلو، بتسجيل 7 أهداف بينما استقبلت شباك الفريق 18 هدفًا خلال 7 مباريات فقط، آخرها كانت ثلاثية تشيلسي.

الغضب الواضح من رئيس نوتنجهام فورست من مدرب الفريق، يشير وفقًا للتقارير إلى أن بوستيكوجلو قد يغادر النادي الإنجليزي قريبًا.