المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

معبرًا عن غضبه.. رئيس نادي نوتنجهام يغادر مباراة تشيلسي (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:30 م 18/10/2025
ماريناكيس

إيفانجيلوس ماريناكيس

غادر إيفانجيلوس ماريناكيس، رئيس نادي نوتنجهام فورست، مباراة فريقه أمام تشيلسي، والتي جرت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل نهاية أحداث اللقاء.

وتفوق فريق تشيلسي على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

غضب ماريناكيس

رحل إيفانجيلوس ماريناكيس، رئيس نادي نوتنجهام فورست، عن مقعده في ملعب سيتي جراوند أثناء متابعته مباراة فريقه أمام تشيلسي، بعد أن استقبلت شباك حارسه الهدف الثاني.

وعبر ماريناكيس، عن غضبه من المستوى الفني الذي يظهر به الفريق أمام تشيلسي، تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، بمغادرة مقعده في ملعب المباراة.

أنجي بوستيكوجلو، الذي حل بديلًا لسلفه نونو سانتو، قاد الفريق خلال 8 مباريات فقط، لم يتذوق خلالها طعم الانتصار، إذ تعادل نوتنجهام في مواجهتين، وتلقى 6 هزائم.

واكتفى نوتنجهام تحت قيادة بوستيكوجلو، بتسجيل 7 أهداف بينما استقبلت شباك الفريق 18 هدفًا خلال 7 مباريات فقط، آخرها كانت ثلاثية تشيلسي.

الغضب الواضح من رئيس نوتنجهام فورست من مدرب الفريق، يشير وفقًا للتقارير إلى أن بوستيكوجلو قد يغادر النادي الإنجليزي قريبًا.

الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست أنجي بوستيكوجلو إيفانجيلوس ماريناكيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
إيفرتون

إيفرتون

11

نيكو أوريلي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
الأهلي

الأهلي

50

نشاط هجومي لفريق ايجل نوار في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الاول والذي كان يعتمدوا فيه على الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg