فاز نادي تشيلسي، اليوم السبت، على حساب نوتنجهام فورست في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وحل تشيلسي ضيفًا على نوتنجهام في ملعب سيتي جراوند.

تشيلسي يهزم نوتنجهام

لم يجد تشيلسي أي صعوبة في الفوز (3-0) على نوتنجهام فورست، بفضل أهداف أتشيمبونج ونيتو وجيمس على الترتيب.

واستطاع تشيلسي أن يحقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما انتصر في الجولة الماضية على ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على نوتنجهام

تقدم تشيلسي أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليصل إلى المركز الرابع.

واقتحم تشيلسي المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، بشكل مؤقت، في انتظار استكمال مباريات الجولة الثامنة ذاتها.

وبات تشيلسي رابعًا برصيد 14 نقطة، مع فارق نقطتين فقط عن المتصدر أرسنال الذي خاض مباراة أقل حتى الآن.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا