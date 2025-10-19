مانشستر يونايتد يتخذ خطوة لتدعيم الوسط في يناير

اتخذ نادي مانشستر يونايتد خطوة نحو التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي آدم وارتون، لاعب فريق كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويهدف مانشستر يونايتد إلى تدعيم خط الوسط منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد محاولته ضم التعاقد مع كارلوس باليبا، لاعب فريق برايتون، إلا أن الصفقة لم تتم.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، اليوم السبت، أن آدم وارتون يُعد من أبرز أهداف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار الموقع نفسه إلى أن قيمة صفقة صاحب الـ21 عامًا قد تصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني، في ظل ارتباط اللاعب بكبار الأندية الأوروبية.

وكان وارتون قد ارتبط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد، إلا أن "الشياطين الحمر" يسعون للفوز بالصفقة.

وانضم وارتون إلى صفوف كريستال بالاس في يناير 2024، إلا أنه جذب الأنظار سريعًا بفضل مستواه المتميز مع الفريق اللندني.

وشارك وارتون في 10 مباريات مع كريستال بالاس خلال الموسم الحالي، حيث قاد فريقه للفوز ببطولة الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخ النادي، على حساب ليفربول بركلات الترجيح.