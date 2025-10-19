المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يتخذ خطوة لتدعيم الوسط في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

04:43 م 18/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

اتخذ نادي مانشستر يونايتد خطوة نحو التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي آدم وارتون، لاعب فريق كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويهدف مانشستر يونايتد إلى تدعيم خط الوسط منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد محاولته ضم التعاقد مع كارلوس باليبا، لاعب فريق برايتون، إلا أن الصفقة لم تتم.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي، اليوم السبت، أن آدم وارتون يُعد من أبرز أهداف مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار الموقع نفسه إلى أن قيمة صفقة صاحب الـ21 عامًا قد تصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني، في ظل ارتباط اللاعب بكبار الأندية الأوروبية.

وكان وارتون قد ارتبط في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد، إلا أن "الشياطين الحمر" يسعون للفوز بالصفقة.

وانضم وارتون إلى صفوف كريستال بالاس في يناير 2024، إلا أنه جذب الأنظار سريعًا بفضل مستواه المتميز مع الفريق اللندني.

وشارك وارتون في 10 مباريات مع كريستال بالاس خلال الموسم الحالي، حيث قاد فريقه للفوز ببطولة الدرع الخيرية للمرة الأولى في تاريخ النادي، على حساب ليفربول بركلات الترجيح.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد مانشستر يونايتد ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
إيفرتون

إيفرتون

11

نيكو أوريلي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
الأهلي

الأهلي

52

عرضية من الجانب الأيسر لفريق أيجل نوار خرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg