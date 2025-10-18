المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد دقائق من لقاء تشيلسي.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة بوستيكوجلو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:04 م 18/10/2025
بوستيكوجلو

أنجي بوستيكوجلو - مدرب نوتنجهام فورست السابق

أعلن نادي نوتنجهام فورست، اليوم السبت، عبر بيان رسمي، إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بعد دقائق فقط من خسارته أمام تشيلسي في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر نوتنجهام على أرضه في ملعب سيتي جراوند أمام تشيلسي، بثلاثية نظيفة.

إقالة بوستيكوجلو من نوتنجهام فورست

كشف نوتنجهام فورست عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقًا، إعفاء بوستيكوجلو من تدريب الفريق الأول.

ولم يوضح نوتنجهام فورست في بيانه أي تفاصيل إضافية بشأن إقالة أنجي بوستيكوجلو من منصبه، مكتفيًا بإعلان إقالته، بعد دقائق فقط من نهاية مباراة تشيلسي.

وتلقى نوتنجهام الهزيمة على يد تشيلسي بفضل أهداف أتشيمبونج ونيتو وجيمس على الترتيب، ليقبع في المركز السابع عشر، مع إمكانية هبوطه إلى الأخير عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

وفشل بوستيكوجلو في تحقيق أي فوز مع نوتنجهام فورست في جميع المسابقات الرسمية، إذ تعادل في مناسبتين فقط مع خسارته في 6 مباريات أخرى.

وأطلقت جماهير نوتنجهام فورست في ملعب سيتي جراوند صافرات استهجان ضد بوستيكوجلو بعد الخسارة أمام تشيلسي، فيما ظهر المدرب الأسترالي وحيدًا.

وغادر إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نوتنجهام فورست، سيتي جراوند غاضبًا أثناء مباراة تشيلسي، ما يفسر إصدار بيان إقالته بعد دقائق من صافرة النهاية.

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
إيفرتون

إيفرتون

11

نيكو أوريلي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
الأهلي

الأهلي

52

عرضية من الجانب الأيسر لفريق أيجل نوار خرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg