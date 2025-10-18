أعلن نادي نوتنجهام فورست، اليوم السبت، عبر بيان رسمي، إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بعد دقائق فقط من خسارته أمام تشيلسي في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر نوتنجهام على أرضه في ملعب سيتي جراوند أمام تشيلسي، بثلاثية نظيفة.

إقالة بوستيكوجلو من نوتنجهام فورست

كشف نوتنجهام فورست عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقًا، إعفاء بوستيكوجلو من تدريب الفريق الأول.

ولم يوضح نوتنجهام فورست في بيانه أي تفاصيل إضافية بشأن إقالة أنجي بوستيكوجلو من منصبه، مكتفيًا بإعلان إقالته، بعد دقائق فقط من نهاية مباراة تشيلسي.

وتلقى نوتنجهام الهزيمة على يد تشيلسي بفضل أهداف أتشيمبونج ونيتو وجيمس على الترتيب، ليقبع في المركز السابع عشر، مع إمكانية هبوطه إلى الأخير عقب نهاية مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.

وفشل بوستيكوجلو في تحقيق أي فوز مع نوتنجهام فورست في جميع المسابقات الرسمية، إذ تعادل في مناسبتين فقط مع خسارته في 6 مباريات أخرى.

وأطلقت جماهير نوتنجهام فورست في ملعب سيتي جراوند صافرات استهجان ضد بوستيكوجلو بعد الخسارة أمام تشيلسي، فيما ظهر المدرب الأسترالي وحيدًا.

وغادر إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نوتنجهام فورست، سيتي جراوند غاضبًا أثناء مباراة تشيلسي، ما يفسر إصدار بيان إقالته بعد دقائق من صافرة النهاية.