المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أموريم يستهدف سلاح إنتر.. ورد عاجل

محمد همام

كتب - محمد همام

05:16 م 18/10/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

يستهدف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التعاقد مع الظهير الإيطالي فيديريكو ديماركو، لاعب فريق إنتر، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت، أن روبن أموريم أبدى إعجابه الشديد بالظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا وإنتر، فيديريكو ديماركو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب حريص على البقاء في صفوف "النيراتزوري" في الوقت الحالي، حيث يرغب الدولي الإيطالي في تمديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2027.

وبدأ فيديريكو ديماركو مشواره مع إنتر قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في أكثر من مناسبة، كان آخرها لفريق هيلاس فيرونا في موسم 2019-2020.

وشارك الدولي الإيطالي في 8 مباريات بكافة المسابقات المحلية والقارية، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وبشكل إجمالي، شارك في 198 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 37 هدفًا، ليكون مساهمًا في 57 هدفًا طوال مسيرته.

مانشستر يونايتد إنتر أموريم فيديريكو ديماركو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg