أموريم يستهدف سلاح إنتر.. ورد عاجل

يستهدف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التعاقد مع الظهير الإيطالي فيديريكو ديماركو، لاعب فريق إنتر، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت، أن روبن أموريم أبدى إعجابه الشديد بالظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا وإنتر، فيديريكو ديماركو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب حريص على البقاء في صفوف "النيراتزوري" في الوقت الحالي، حيث يرغب الدولي الإيطالي في تمديد عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2027.

وبدأ فيديريكو ديماركو مشواره مع إنتر قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في أكثر من مناسبة، كان آخرها لفريق هيلاس فيرونا في موسم 2019-2020.

وشارك الدولي الإيطالي في 8 مباريات بكافة المسابقات المحلية والقارية، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وبشكل إجمالي، شارك في 198 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 37 هدفًا، ليكون مساهمًا في 57 هدفًا طوال مسيرته.