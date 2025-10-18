المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

نجم تشيلسي: الفوز على نوتنجهام مذهل.. وأتشيمبونج لديه مستقبل باهر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:28 م 18/10/2025
احتفال رييس جيمس لاعب تشيلسي

احتفال رييس جيمس لاعب تشيلسي

أكد رييس جيمس نجم نادي تشيلسي، سعادته بتحقيق انتصار كبير على حساب نوتنجهام فورست، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن فريقه لعب بحيوية أكبر في الشوط الثاني، ومشيدًا بأداء زميله أتشيمبونج.

وقال رييس جيمس في تصريحات عبر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز: "كان الأمر مذهلاً، بعد العودة من فترة التوقف الدولي، لطالما وجدنا صعوبة".

وأضاف: "كنا نعلم أننا بحاجة إلى إجراء تغييرات والبدء بسرعة، إنها مباراة صعبة للغاية، صنعنا بعض الفرص في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا أكثر حيوية".

وعن تألق زميله الصاعد جوش أتشيمبونج، الذي سجل الهدف الأول، علق: "من المذهل أن نرى ذلك، إنه يلعب الآن بانتظام أكبر".

وأتم: "إنه يُظهر للعالم مدى براعته، أتمنى أن يستمر هذا الأداء، إنه شاب رائع، وأمامه مستقبل باهر، وسيتألق بالتأكيد".

وكان تشيلسي قد حقق فوزه الرابع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على حساب مضيفه نوتنجهام فورست، بنتيجة 3-0، خارج ملعبه، بفضل أهداف: أتشيمبونج، بيدرو نيتو ورييس جيمس.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي رييس جيمس أتشيمبونج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
