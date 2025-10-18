أكد رييس جيمس نجم نادي تشيلسي، سعادته بتحقيق انتصار كبير على حساب نوتنجهام فورست، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن فريقه لعب بحيوية أكبر في الشوط الثاني، ومشيدًا بأداء زميله أتشيمبونج.

وقال رييس جيمس في تصريحات عبر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز: "كان الأمر مذهلاً، بعد العودة من فترة التوقف الدولي، لطالما وجدنا صعوبة".

وأضاف: "كنا نعلم أننا بحاجة إلى إجراء تغييرات والبدء بسرعة، إنها مباراة صعبة للغاية، صنعنا بعض الفرص في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا أكثر حيوية".

وعن تألق زميله الصاعد جوش أتشيمبونج، الذي سجل الهدف الأول، علق: "من المذهل أن نرى ذلك، إنه يلعب الآن بانتظام أكبر".

وأتم: "إنه يُظهر للعالم مدى براعته، أتمنى أن يستمر هذا الأداء، إنه شاب رائع، وأمامه مستقبل باهر، وسيتألق بالتأكيد".

وكان تشيلسي قد حقق فوزه الرابع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على حساب مضيفه نوتنجهام فورست، بنتيجة 3-0، خارج ملعبه، بفضل أهداف: أتشيمبونج، بيدرو نيتو ورييس جيمس.