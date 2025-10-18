يضع نادي نوتنجهام فورست ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق، بعد إعلان إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وفقًا لتقارير من "BBCSport".

شون ديتش ينافس سيلفا على مقعد تدريب نوتنجهام فورست

ويبرز شون ديتش، المدرب السابق لفريقي بيرنلي وإيفرتون، كمرشح آخر بارز لخلافة بوستيكوجلو.

جاءت هذه التطورات عقب خسارة نوتنجهام فورست على أرضه أمام تشيلسي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيتي جراوند.

ولم يكشف نوتنجهام فورست عن تفاصيل إضافية حول عملية اختيار المدرب الجديد.

لكن النادي يسعى لتعيين قائد فني جديد يعيد الفريق إلى مسار الانتصارات، بعد موسم مخيب للآمال شهد تعادلين وست خسائر في المسابقات الرسمية تحت قيادة بوستيكوجلو.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا