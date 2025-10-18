المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

بعد إقالة بوستيكوجلو.. نوتنجهام يضع عينيه على سيلفا وديتش لإنقاذ الموسم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:48 م 18/10/2025
شون ديتش

شون ديتش

يضع نادي نوتنجهام فورست ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق، بعد إعلان إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وفقًا لتقارير من "BBCSport".

شون ديتش ينافس سيلفا على مقعد تدريب نوتنجهام فورست

ويبرز شون ديتش، المدرب السابق لفريقي بيرنلي وإيفرتون، كمرشح آخر بارز لخلافة بوستيكوجلو.

جاءت هذه التطورات عقب خسارة نوتنجهام فورست على أرضه أمام تشيلسي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيتي جراوند.

 

ولم يكشف نوتنجهام فورست عن تفاصيل إضافية حول عملية اختيار المدرب الجديد.

لكن النادي يسعى لتعيين قائد فني جديد يعيد الفريق إلى مسار الانتصارات، بعد موسم مخيب للآمال شهد تعادلين وست خسائر في المسابقات الرسمية تحت قيادة بوستيكوجلو.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست أنجي بوستيكوجلو ماركو سيلفا شون ديتش

