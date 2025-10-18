المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
العرض مرفوض.. إيفرتون يتمسك بمدافعه في وجه أطماع ليفربول وتشيلسي

محمد همام

كتب - محمد همام

05:51 م 18/10/2025
إيفرتون

فريق إيفرتون - صورة أرشيفية

رفض نادي إيفرتون فكرة رحيل المدافع جاراد برانثويت في الصيف الماضي، بعد مطالبة ليفربول وتشيلسي بضم اللاعب.

صاحب الـ23 عامًا يلعب في صفوف "التوفيز" منذ عام 2020، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى بلاكبيرن ثم أيندهوفن، ليصبح بعد ذلك أساسيًا منذ عام 2023.

ويمتلك المدافع الإنجليزي الدولي عقدًا مع إيفرتون يمتد حتى صيف 2030، حيث تقدر قيمته التسويقية بحوالي 50 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أن ليفربول وتشيلسي أبديا اهتمامًا بالتعاقد مع مدافع منتخب إنجلترا وإيفرتون، جاراد برانثويت.

ورغم الاهتمام من ليفربول وتشيلسي، إلا أن إيفرتون تمسك باللاعب واستمر في استمراره ضمن صفوف الفريق، في ظل رغبة "التوفيز" في تكوين فريق قادر على التواجد بين الكبار في الموسم الحالي.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول إيفرتون جاراد برانثويت

