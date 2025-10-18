عبر المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، عن أسفه الشديد إزاء إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من تدريب نوتنجهام فورست، اليوم السبت.

وفاز فريق ماريسكا (3-0) على نوتنجهام فورست، ليعلن الأخير إقالة بوستيكوجلو من منصبه.

تصريحات ماريسكا بعد فوز تشيلسي على نوتنجهام فورست

وقال ماريسكا في تصريحات نشرتها شبكة "NBC" التليفزيونية: "أشعر بالأسف الشديد بعد إقالة بوستيكوجلو.. من المؤسف دائمًا أن يحدث ذلك، لكن كما قلنا مرارًا، هذه مهنة تعتمد على الفوز بالمباريات، وإلا فالعواقب ستكون واحدة بالنسبة لنا جميعًا".

وأقال نوتنجهام فورست، بوستيكوجلو، بعد قرابة 18 دقيقة من الخسارة أمام تشيلسي.

ورحل بوستيكوجلو عن تدريب نوتنجهام فورست دون أن يحقق أي فوز، مكتفيًا بالتعادل في مناسبتين مع الخسارة في خمس مباريات أخرى في جميع المسابقات الرسمية.

وأضاف ماريسكا في سياق منفصل: "نوتنجهام فورست قدم شوطًا أول رائعًا.. لكن في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وفي النهاية سجلنا 3 أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وأكمل: "لحسن حظي أن ريس جيمس جاهز منذ فترة طويلة، وآمل أن يظل لائقًا، وأنا دائمًا ما أحاول التعامل معه بحذر لأنني أعلم أنه عانى من بعض المشكلات في الماضي، لكنه الآن في حالة ممتازة".

ثم استفاض بشأن استمرار ظاهرة حصول لاعبي تشيلسي على بطاقات حمراء هذا الموسم: "جوستو لم يكن بحاجة لارتكاب مخالفة ثانية.. لكن هذا يوضح أيضًا رغبة اللاعبين في القتال، والجانب الإيجابي أنه لم يرغب في خسارة المواجهة أو التسبب في استقبال هدف حتى لو حصل على بطاقة حمراء، لأننا كنا نلعب أيضًا من أجل الخروج بشباك نظيفة".

يشار إلى أن تشيلسي تقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقبع نوتنجهام فورست في المركز الـ17.