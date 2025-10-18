المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تسبب في إقالته.. ماريسكا يواسي بوستيكوجلو بعد رحيله عن نوتنجهام فورست

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:55 م 18/10/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا - مدرب تشيلسي

عبر المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، عن أسفه الشديد إزاء إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من تدريب نوتنجهام فورست، اليوم السبت.

وفاز فريق ماريسكا (3-0) على نوتنجهام فورست، ليعلن الأخير إقالة بوستيكوجلو من منصبه.

تصريحات ماريسكا بعد فوز تشيلسي على نوتنجهام فورست

وقال ماريسكا في تصريحات نشرتها شبكة "NBC" التليفزيونية: "أشعر بالأسف الشديد بعد إقالة بوستيكوجلو.. من المؤسف دائمًا أن يحدث ذلك، لكن كما قلنا مرارًا، هذه مهنة تعتمد على الفوز بالمباريات، وإلا فالعواقب ستكون واحدة بالنسبة لنا جميعًا".

وأقال نوتنجهام فورست، بوستيكوجلو، بعد قرابة 18 دقيقة من الخسارة أمام تشيلسي.

ورحل بوستيكوجلو عن تدريب نوتنجهام فورست دون أن يحقق أي فوز، مكتفيًا بالتعادل في مناسبتين مع الخسارة في خمس مباريات أخرى في جميع المسابقات الرسمية.

وأضاف ماريسكا في سياق منفصل: "نوتنجهام فورست قدم شوطًا أول رائعًا.. لكن في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وفي النهاية سجلنا 3 أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وأكمل: "لحسن حظي أن ريس جيمس جاهز منذ فترة طويلة، وآمل أن يظل لائقًا، وأنا دائمًا ما أحاول التعامل معه بحذر لأنني أعلم أنه عانى من بعض المشكلات في الماضي، لكنه الآن في حالة ممتازة".

ثم استفاض بشأن استمرار ظاهرة حصول لاعبي تشيلسي على بطاقات حمراء هذا الموسم: "جوستو لم يكن بحاجة لارتكاب مخالفة ثانية.. لكن هذا يوضح أيضًا رغبة اللاعبين في القتال، والجانب الإيجابي أنه لم يرغب في خسارة المواجهة أو التسبب في استقبال هدف حتى لو حصل على بطاقة حمراء، لأننا كنا نلعب أيضًا من أجل الخروج بشباك نظيفة".

يشار إلى أن تشيلسي تقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقبع نوتنجهام فورست في المركز الـ17.

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست إنزو ماريسكا

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
