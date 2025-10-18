المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 3
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

أمام أنظار مرموش.. هالاند يعاقب إيفرتون مرتين ويقود مانشستر سيتي للقمة مؤقتًا

محمد همام

كتب - محمد همام

06:59 م 18/10/2025
هالاند

هالاند مهاجم مانشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب إيفرتون بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" ضمن حسابات الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وواصل الفريق السماوي انتصاراته المحلية للمباراة الثالثة على التوالي بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 5-1، ثم برينتفورد بنتيجة 1-0، ثم إيفرتون بنتيجة 2-0.

وأصبح مانشستر سيتي في صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 16 نقطة، في انتظار نتيجة مباراتي آرسنال ضد فولهام، وليفربول ضد مانشستر يونايتد.

ظهور مرموش

تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي منذ إصابته مع المنتخب المصري في لقاء بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأصبح مرموش جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع مانشستر سيتي، حيث ينتظر الفريق السماوي مباريات قوية سواء على الصعيد المحلي أو في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك مرموش ثلاث مشاركات مع مانشستر سيتي خلال هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا في لقاء برايتون.

عقاب هالاند

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، تألقه بتسجيل هدفين في شباك إيفرتون، الأول في الدقيقة 58 والثاني في الدقيقة 63.

ظل هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، ليعتلي قمة الهدافين في النسخة الحالية.

ويملك هالاند رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي، حيث شارك في 156 مباراة، سجل خلالها 137 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة، ليحقق 158 مساهمة مباشرة في الأهداف.

مهمة أوروبية قبل موقعة فيلا

من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد فياريال على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، يلعب مانشستر سيتي ضد أستون فيلا يوم الأحد (26 أكتوبر) في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند عمر مرموش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
نهضة بركان

نهضة بركان

14

عرضية لنهضة بركان من ركنية ويتصدى لها دفاع بيراميدز ومتابعة وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ديكيداها

ديكيداها

0 3
الزمالك

الزمالك

52

حارس ديكيداها كاد أن يرتكب خطأ قاتلا عند محاولته تشتييت الكرة لكنها خرجت بعد ذلك ركنية لصالح الزمالك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
