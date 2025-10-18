حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب إيفرتون بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" ضمن حسابات الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وواصل الفريق السماوي انتصاراته المحلية للمباراة الثالثة على التوالي بعد الفوز على بيرنلي بنتيجة 5-1، ثم برينتفورد بنتيجة 1-0، ثم إيفرتون بنتيجة 2-0.

وأصبح مانشستر سيتي في صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 16 نقطة، في انتظار نتيجة مباراتي آرسنال ضد فولهام، وليفربول ضد مانشستر يونايتد.

ظهور مرموش

تواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي منذ إصابته مع المنتخب المصري في لقاء بوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأصبح مرموش جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع مانشستر سيتي، حيث ينتظر الفريق السماوي مباريات قوية سواء على الصعيد المحلي أو في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك مرموش ثلاث مشاركات مع مانشستر سيتي خلال هذا الموسم، صنع خلالها هدفًا في لقاء برايتون.

عقاب هالاند

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، تألقه بتسجيل هدفين في شباك إيفرتون، الأول في الدقيقة 58 والثاني في الدقيقة 63.

ظل هالاند في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، ليعتلي قمة الهدافين في النسخة الحالية.

ويملك هالاند رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي، حيث شارك في 156 مباراة، سجل خلالها 137 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة، ليحقق 158 مساهمة مباشرة في الأهداف.

مهمة أوروبية قبل موقعة فيلا

من المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد فياريال على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، يلعب مانشستر سيتي ضد أستون فيلا يوم الأحد (26 أكتوبر) في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

