يتصدر مؤقتا.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:05 م 18/10/2025
هالاند

من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

قفز نادي مانشستر سيتي إلى صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مؤقتًا، بعدما هزم إيفرتون، اليوم السبت.

واستقبل مانشستر سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد، ضيفه إيفرتون، في لقاء أقيم ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون

وجد مانشستر سيتي صعوبة في مواجهة إيفرتون، ليظل التعادل قائمًا حتى نهاية الشوط الأول.

ونجح النرويجي إيرلينج هالاند في إهداء مانشستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة بفضل ثنائيته التي هز بها شباك إيفرتون في غضون دقائق قليلة، 58 و60 على التوالي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون

تقدم مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى المركز الأول، لكنها صدارة مؤقتة.

ويملك مانشستر سيتي 16 نقطة متفوقًا على أرسنال في فارق الأهداف، علمًا بأن الأخير لم يخض مباراته في الجولة الثامنة حتى الآن.

ولدى ليفربول وتوتنهام هوتسبير أيضًا فرصة في الانقضاض على صدارة مانشستر سيتي، حال تفوقهما في مباراتهما هذا الأسبوع.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

