يواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند كتابة التاريخ مع نادي مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق مانشستر سيتي بهدفين نظيفين على إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثامنة.

هالاند يكتب التاريخ مع مانشستر سيتي

يدين مانشستر سيتي بالفضل في تفوقه على إيفرتون إلى ثنائية هالاند في الدقيقتين 58 و63 على الترتيب.

واحتاج هالاند إلى 5 دقائق فقط من أجل كتابة التاريخ مع مانشستر سيتي.

ويظل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 مباريات.

وللمفارقة، حقق هالاند هذا الرقم مع مانشستر سيتي للمرة الثالثة منذ وصوله إلى منافسات الدوري الإنجليزي في صيف 2022.

وحقق هالاند هذا الرقم القياسي مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 ثم كرر ذلك في 2024-2025 و2025-2026 على الترتيب.

ويتصدر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ11 هدفًا، بينما يبتعد بفارق 5 أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه، الغاني أنطونيو سيمينيو.