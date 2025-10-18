هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف لمانشستر سيتي

يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز على إيفرتون بثنائية نظيفة وقع عليها في الدقيقتين 58 و63 على الترتيب.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند

يبدو سباق الحذاء الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم محسومًا من الآن، بعد أن بلغ هالاند هدفه الحادي عشر مع مانشستر سيتي.

وأحرز هالاند 11 هدفًا في 8 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.

ولا يجد هالاند أي منافسة حقيقية في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، إذ يبتعد عن أقرب ملاحقيه، الغاني أنطونيو سيمينيو من بورنموث بـ5 أهداف.

ويظل هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 مباريات.

وللمفارقة، حقق هالاند هذا الرقم مع مانشستر سيتي للمرة الثالثة منذ وصوله إلى منافسات الدوري الإنجليزي في صيف 2022.

وحقق هالاند هذا الرقم القياسي مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 ثم كرر ذلك في 2024-2025 و2025-2026 على الترتيب.