المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 3
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا ينافسه أحد.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:13 م 18/10/2025
هالاند

هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف لمانشستر سيتي

يتصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز على إيفرتون بثنائية نظيفة وقع عليها في الدقيقتين 58 و63 على الترتيب.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند

يبدو سباق الحذاء الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم محسومًا من الآن، بعد أن بلغ هالاند هدفه الحادي عشر مع مانشستر سيتي.

وأحرز هالاند 11 هدفًا في 8 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.

ولا يجد هالاند أي منافسة حقيقية في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، إذ يبتعد عن أقرب ملاحقيه، الغاني أنطونيو سيمينيو من بورنموث بـ5 أهداف.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

ويظل هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 مباريات.

وللمفارقة، حقق هالاند هذا الرقم مع مانشستر سيتي للمرة الثالثة منذ وصوله إلى منافسات الدوري الإنجليزي في صيف 2022.

وحقق هالاند هذا الرقم القياسي مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 ثم كرر ذلك في 2024-2025 و2025-2026 على الترتيب.

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
نهضة بركان

نهضة بركان

14

عرضية لنهضة بركان من ركنية ويتصدى لها دفاع بيراميدز ومتابعة وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ديكيداها

ديكيداها

0 3
الزمالك

الزمالك

51

هجمة لصالح الزمالك بعد تمريرة من عمر جابر لكن دفاع فريق ديكيداها تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg