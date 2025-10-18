واصل نادي وولفرهامبتون السقوط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام سندرلاند.

وخسر وولفرهامبتون خارج أرضه (2-0) أمام سندرلاند الذي بدا في أفضل أحواله على ملعب النور في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وولفرهامبتون يسقط مجددا في الدوري الإنجليزي

افتتح سندرلاند أهدافه في الدقيقة 16 بفضل اللاعب نوردي موكيلي الذي تبادل التمريرات مع تراي هيوم ثم صوب تسديدة سهلة لم يتمكن الحارس جونستون من التصدي لها.

وأظهر سندرلاند أفضلية واضحة على وولفرهامبتون طوال الدقائق الـ90.

وفي الدقيقة 90+2، أضاف سندرلاند هدفًا ثانيًا بعدما فشل المدافع لاديسلاف كريتشي من إبعاد كرة عرضية، ليحولها بالخطأ في مرمى فريقه وولفرهامبتون.

ويظل وولفرهامبتون دون أي انتصار في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد 8 مباريات، مكتفيًا بالتعادل مرتين، ليستحق احتلال المركز الأخير.

من جانبه، تقدم سندرلاند إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي، محققًا أفضل انطلاقة على أرضه بعد أن جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات، ما لم يحدث منذ 1969.