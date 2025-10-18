المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 3
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 0
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 0
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

8 مباريات دون فوز.. وولفرهامبتون يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:42 م 18/10/2025
وولفرهامبتون

الحسرة على وجوه لاعبي وولفرهامبتون

واصل نادي وولفرهامبتون السقوط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام سندرلاند.

وخسر وولفرهامبتون خارج أرضه (2-0) أمام سندرلاند الذي بدا في أفضل أحواله على ملعب النور في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وولفرهامبتون يسقط مجددا في الدوري الإنجليزي

افتتح سندرلاند أهدافه في الدقيقة 16 بفضل اللاعب نوردي موكيلي الذي تبادل التمريرات مع تراي هيوم ثم صوب تسديدة سهلة لم يتمكن الحارس جونستون من التصدي لها.

وأظهر سندرلاند أفضلية واضحة على وولفرهامبتون طوال الدقائق الـ90.

وفي الدقيقة 90+2، أضاف سندرلاند هدفًا ثانيًا بعدما فشل المدافع لاديسلاف كريتشي من إبعاد كرة عرضية، ليحولها بالخطأ في مرمى فريقه وولفرهامبتون.

ويظل وولفرهامبتون دون أي انتصار في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد 8 مباريات، مكتفيًا بالتعادل مرتين، ليستحق احتلال المركز الأخير.

من جانبه، تقدم سندرلاند إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي، محققًا أفضل انطلاقة على أرضه بعد أن جمع 10 نقاط من أول 4 مباريات، ما لم يحدث منذ 1969.

مباراة وولفرهامبتون القادمة
الدوري الإنجليزي سندرلاند وولفرهامبتون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

