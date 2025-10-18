المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

ذا أثلتيك: نوتنجهام فورست يفاوض مانشيني لتدريب الفريق

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:24 م 18/10/2025
روبيرتو مانشيني

روبيرتو مانشيني

كشفت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية، عن أن إدارة نادي نوتنجهام فورست قد تواصلت مع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت أن نوتنجهام فورست يتفاوض مع المدرب الإيطالي البالغ من العمر 60 عامًا، في إطار بحثه عن بديل لأنجي بوستيكوجلو، الذي أُقيل من منصبه يوم السبت.

أُقيل بوستيكوجلو بعد هزيمة الفريق على أرضه أمام تشيلسي بثلاثية دون رد، حيث لم يحقق أي فوز في 8 مباريات مع فورست، منذ توليه المسؤولية خلفًا لنونو سانتو.

سيصبح مانشيني حال توليه تدريب فورست، المدرب الثالث لهم هذا الموسم، بعدما تم إعفاء نونو سانتو من منصبه في سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن شون دايتش مدرب بيرنلي وإيفرتون السابق ضمن المرشحين، حيث أجرى محادثات مع إدارة النادي، لكن لم يتوصل الطرفين لاتفاق.

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
مانشيني نوتنجهام فورست بوستيكوجلو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

