ذا أثلتيك: نوتنجهام فورست يفاوض مانشيني لتدريب الفريق

كشفت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية، عن أن إدارة نادي نوتنجهام فورست قد تواصلت مع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت أن نوتنجهام فورست يتفاوض مع المدرب الإيطالي البالغ من العمر 60 عامًا، في إطار بحثه عن بديل لأنجي بوستيكوجلو، الذي أُقيل من منصبه يوم السبت.

أُقيل بوستيكوجلو بعد هزيمة الفريق على أرضه أمام تشيلسي بثلاثية دون رد، حيث لم يحقق أي فوز في 8 مباريات مع فورست، منذ توليه المسؤولية خلفًا لنونو سانتو.

سيصبح مانشيني حال توليه تدريب فورست، المدرب الثالث لهم هذا الموسم، بعدما تم إعفاء نونو سانتو من منصبه في سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن شون دايتش مدرب بيرنلي وإيفرتون السابق ضمن المرشحين، حيث أجرى محادثات مع إدارة النادي، لكن لم يتوصل الطرفين لاتفاق.