مدرب كريستال بالاس: جويهي رفض تجديد عقده وأخبرنا برحيله

كشف أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، عن رفض مارك جويهي مدافع فريقه تجديد عقده.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير.

وقال جلاسنر في تصريحات عبر شبكة بي بي سي: "قدمنا عرضًا إلى جويهي لتجديد عقده، لكنه رفض وأبلغنا برغبته في الرحيل نهاية الموسم".

ويُعد جويهي محط أنظار كبار أوروبا في الفترة الأخيرة، بعد مستوياته المميزة مع كريستال بالاس في آخر موسمين.

وكان جويهي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ليفربول في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، لكن الصفقة فشلت.

ويستمر ليفربول في محاولاته لضم جويهي، لكنه يواجه منافسة شرسة من جانب أكثر من نادٍ يرغبون في ضم المدافع الإنجليزي.

وانتقل جويهي إلى كريستال بالاس في عام 2021 قادمًا من تشيلسي، وأصبح منذ ذلك الحين القائد التاريخي للنادي اللندني.

وكان جويهي أحد اللاعبين الأساسيين في قيادة كريستال بالاس لتحقيق إنجازات بارزة مثل الفوز بكأس إنجلترا بعد التغلب على مانشستر سيتي، وكذلك الفوز بكأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح على حساب ليفربول.