كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

بعد كوناتي.. لاعب ليفربول يقترب من الرحيل في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

09:48 م 18/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

أصبح الدولي الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، لاعب ليفربول، قريبًا من الرحيل عن "الريدز"، وذلك بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.

وكان صاحب الـ31 عامًا قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من هال سيتي في صفقة مالية قدرت بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

روبيرتسون أحد الأعمدة الأساسية في صفوف ليفربول، حيث كان يقود الجبهة اليسرى للفريق قبل أن يتم التعاقد مع الجناح المجري ميلوس كيركيز من بورنموث في الصيف الماضي ليصبح اللاعب الأساسي في هذا المركز هذا الموسم.

ووفقًا لموقع "Football Insider" العالمي، فإن مفاوضات التجديد بين ليفربول وروبيرتسون قد تعثرت، لكن لا توجد أي فرصة لرحيل اللاعب في يناير المقبل.

من المتوقع أن يرحل روبيرتسون مجانًا في الصيف المقبل، مثلما قد يحدث مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكان روبيرتسون قد ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، لكن المفاوضات تعثرت لأسباب مالية.

وشارك الدولي الأسكتلندي في ست مباريات خلال الموسم الحالي بواقع 299 دقيقة، سجل خلالها هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد.

الدوري الإنجليزي ليفربول أندرو روبيرتسون

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

التعليقات

