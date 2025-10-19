بعد كوناتي.. لاعب ليفربول يقترب من الرحيل في الصيف

أصبح الدولي الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، لاعب ليفربول، قريبًا من الرحيل عن "الريدز"، وذلك بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.

وكان صاحب الـ31 عامًا قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من هال سيتي في صفقة مالية قدرت بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

روبيرتسون أحد الأعمدة الأساسية في صفوف ليفربول، حيث كان يقود الجبهة اليسرى للفريق قبل أن يتم التعاقد مع الجناح المجري ميلوس كيركيز من بورنموث في الصيف الماضي ليصبح اللاعب الأساسي في هذا المركز هذا الموسم.

ووفقًا لموقع "Football Insider" العالمي، فإن مفاوضات التجديد بين ليفربول وروبيرتسون قد تعثرت، لكن لا توجد أي فرصة لرحيل اللاعب في يناير المقبل.

من المتوقع أن يرحل روبيرتسون مجانًا في الصيف المقبل، مثلما قد يحدث مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكان روبيرتسون قد ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، لكن المفاوضات تعثرت لأسباب مالية.

وشارك الدولي الأسكتلندي في ست مباريات خلال الموسم الحالي بواقع 299 دقيقة، سجل خلالها هدفًا في شباك أتلتيكو مدريد.