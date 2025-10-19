المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تحسبًا لفشل الصفقة.. ليفربول يحدد بديل جويهي من البرتغال

محمد همام

كتب - محمد همام

10:48 م 18/10/2025
جويهي

مارك جويهي مدافع فريق كريستال بالاس

بدأت إدارة ليفربول في متابعة عدة مدافعين في ظل رغبتها في تدعيم الخط الخلفي للفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي ليفربول قريبًا من حسم صفقة المدافع الإنجليزي الدولي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، في الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن ليفربول قد حدد مدافع سبورتينج لشبونة، عثمان ديوماندي، كخيار بديل لجويهي بعد فشل التعاقد معه في الصيف الماضي.

وكان المدير الفني لفريق كريستال بالاس، جلاسنر، قد أعلن عن احتمال رحيل جويهي في الصيف المقبل، وذلك بسبب عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده.

وخطف المدافع الإيفواري الأنظار في الفترة الأخيرة، حيث تردد اسمه في الانتقالات إلى الدوري الإنجليزي، مما رفع قيمته التسويقية إلى 45 مليون يورو.

وكان ديوماندي قد انتقل إلى سبورتينج لشبونة في يناير 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي مقابل حوالي 14 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويمتلك الدولي الإيفواري 103 مباريات مع سبورتينج لشبونة في كافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

الدوري الإنجليزي ليفربول مارك جويهي

