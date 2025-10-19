بدأت إدارة ليفربول في متابعة عدة مدافعين في ظل رغبتها في تدعيم الخط الخلفي للفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي ليفربول قريبًا من حسم صفقة المدافع الإنجليزي الدولي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، في الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن ليفربول قد حدد مدافع سبورتينج لشبونة، عثمان ديوماندي، كخيار بديل لجويهي بعد فشل التعاقد معه في الصيف الماضي.

وكان المدير الفني لفريق كريستال بالاس، جلاسنر، قد أعلن عن احتمال رحيل جويهي في الصيف المقبل، وذلك بسبب عدم رغبة اللاعب في تجديد عقده.

وخطف المدافع الإيفواري الأنظار في الفترة الأخيرة، حيث تردد اسمه في الانتقالات إلى الدوري الإنجليزي، مما رفع قيمته التسويقية إلى 45 مليون يورو.

وكان ديوماندي قد انتقل إلى سبورتينج لشبونة في يناير 2023 قادمًا من ميتيلاند الدنماركي مقابل حوالي 14 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

ويمتلك الدولي الإيفواري 103 مباريات مع سبورتينج لشبونة في كافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.