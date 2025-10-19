تستمر مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي زد مع بتروجيت وسيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش.

الجولة الـ11 للدوري المصري كانت قد بدأت مساء الجمعة الماضي، وشهدت حتى الآن نتائج مثيرة منها فوز نادي الإسماعيلي مساء أمس السبت على نادي حرس الحدود بنتيجة 3-1، إذ عاد من التأخر بنتيجة 1-0 ليحقق الفوز الأول منذ فترة طويلة.

ويدخل نادي زد هذه المباراة وعينه على الـ3 نقاط، حيث يستضيف نظيره بتروجيت في الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش في الثامنة مساء على استاد هيئة قناة السويس.

وبعيدا عن الدوري المصري، سيكون أمام النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مهمة صعبة حيث يستضيف فريقه مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءً في لقاء يقام على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يبحث في هذه المباراة عن عدة أرقام قياسية لعل أهمها هي زيادة غلة الأهداف ضد الفريق الملقب بالشياطين، حيث سجل في شباكه 16 هدفا متساويا مع فريق توتنهام، ليكونا أكثر الأندية التي سجل في شباكها الفرعون المصري.

ويتطلع ليفربول أيضا لزيادة الضغط على أرسنال بالفوز في مباراة الليلة، حيث انتصر "الجانرز" أمس السبت على فولهام بهدف دون رد، وانقض على صدارة البطولة المحلية برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، أما المركز الثاني يحتله مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة وذلك بعدما انتصر على إيفرتون بثنائية إيرلينج هالاند في نفس الجولة.

أما في إسبانيا، يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على خيتافي في العاشرة مساءً، ويرغب رجال تشابي ألونسو في الفوز بهذه المباراة من أجل اعتلاء قمة الدوري الإسباني من جديد بعدما انتصر برشلونة مساء أمس السبت على جيرونا بنتيجة 2-1 واحتل الصدارة برصيد 22 نقطة.

ومن إسبانيا إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيلعب فريق نيوم الذي يضم النجم الدولي المصري أحمد حجازي مع القادسية ضمن مباريات الجولة الخامسة وذلك في التاسعة مساءً.

وفي فرنسا يستعد فريق نانت بقيادة النجم الدولي المصري مصطفى محمد لمواجهة ليل في الجولة الثامنة، وذلك في العاشرة إلا ربع مساءً.

كما يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة فاب الكاميروني في السادسة والنصف مساءً، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا للأندية.

جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري

زد – بتروجيت – الخامسة مساءً – أون سبورت 1.

سيراميكا كليوباترا – طلائع الجيش – الثامنة مساءً – أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

توتنهام – أستون فيلا – الرابعة عصرًا – بي إن سبورت HD1.

ليفربول – مانشستر يونايتد – السادسة والنصف مساءً – بي إن سبورت HD1.

الدوري الإسباني

خيتافي – ريال مدريد – العاشرة مساءً – بي إن سبورت HD1.

الدوري الفرنسي

نانت – ليل – العاشرة إلا ربع مساءً – بي إن سبورت HD4.

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي – فاب الكاميروني – السادسة والنصف مساءً – قناة الاتحاد الأفريقي لليد.

الدوري السعودي

نادي نيوم – القادسية – التاسعة مساءً – قناة ثمانية 1.