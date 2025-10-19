المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل ليفربول المتوقع.. إيزاك يجاور صلاح.. وتغييران أمام مانشستر يونايتد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:13 ص 19/10/2025
محمد صلاح وإيزاك

محمد صلاح وألكسندر إيزاك - لاعبا ليفربول

يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لمواجهة صعبة وقوية مع مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام قمة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد بين ليفربول ومانشستر يونايتد، على ملعب آنفيلد، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الضغط على فريق أرسنال صاحب الصدارة حاليا برصيد 19 نقطة، أما "الريدز" يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وفي الوصافة يتواجد مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة وذلك بعدما انتصر على إيفرتون في الجولة الثامنة.

وبالتالي فإن فوز ليفربول في لقاء الليلة، سيضمن له التواجد في المركز الثاني على الأقل برصيد 18 نقطة وينتظر سقوط أرسنال من جديد أو فقدانه أي نقاط من أجل اعتلاء الصدارة.

أما مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، يبحث عن الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق على فريق سندرلاند بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ويتواجد الفريق الملقب "بالشياطين" في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط.

التشكيل المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي

وأشار موقع "ليفربول إيكو" إلى أن التشكيل المتوقع سيشهد تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، وبجواره الثنائي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز الذي سيشارك على حساب ماك أليستر.

أما في وسط الملعب سيتم الاعتماد على ريان جرافينبيرخ وسوبوسلاي بالإضافة إلى كودي جاكبو، وفي الهجوم سيتواجد ألكسندر إيزاك وحيدًا.

وبالتالي فإن تشكيل ليفربول سيشهد تغييرين فقط بنزول أندرو روبرتسون في الجانب الأيسر بدلا من ميلوس كيكيز الذي شارك أمام تشيلسي، بالإضافة إلى تواجد فيرتز بدلا من ماك أليستر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي (4-2-3-1):

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

في الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

في الوسط: ريان جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

في الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي صلاح التشكيل المتوقع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg