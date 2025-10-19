يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لمواجهة صعبة وقوية مع مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام قمة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد بين ليفربول ومانشستر يونايتد، على ملعب آنفيلد، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة الضغط على فريق أرسنال صاحب الصدارة حاليا برصيد 19 نقطة، أما "الريدز" يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وفي الوصافة يتواجد مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة وذلك بعدما انتصر على إيفرتون في الجولة الثامنة.

وبالتالي فإن فوز ليفربول في لقاء الليلة، سيضمن له التواجد في المركز الثاني على الأقل برصيد 18 نقطة وينتظر سقوط أرسنال من جديد أو فقدانه أي نقاط من أجل اعتلاء الصدارة.

أما مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، يبحث عن الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق على فريق سندرلاند بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ويتواجد الفريق الملقب "بالشياطين" في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط.

التشكيل المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي

وأشار موقع "ليفربول إيكو" إلى أن التشكيل المتوقع سيشهد تواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، وبجواره الثنائي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز الذي سيشارك على حساب ماك أليستر.

أما في وسط الملعب سيتم الاعتماد على ريان جرافينبيرخ وسوبوسلاي بالإضافة إلى كودي جاكبو، وفي الهجوم سيتواجد ألكسندر إيزاك وحيدًا.

وبالتالي فإن تشكيل ليفربول سيشهد تغييرين فقط بنزول أندرو روبرتسون في الجانب الأيسر بدلا من ميلوس كيكيز الذي شارك أمام تشيلسي، بالإضافة إلى تواجد فيرتز بدلا من ماك أليستر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي (4-2-3-1):

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

في الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

في الوسط: ريان جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

في الهجوم: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك.