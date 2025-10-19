أعلن نادي نوتنجهام فورست، أمس السبت، عبر بيان رسمي، إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بعد دقائق فقط من خسارته أمام تشيلسي في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تُعد فترة أنجي بوستيكوجلو كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنجهام فورست ثاني أقصر فترة في تاريخ البطولة الممتد لـ33 عامًا.

وأنهى نوتنجهام فورست ارتباطه مع أنجي بوستيكوجلو بعد الخسارة على أرضه بنتيجة 3-0 أمام تشيلسي، والتي تركت الفريق في المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

كانت تلك الهزيمة السادسة للفريق في ثماني مباريات منذ أن تولّى المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير، أنجي بوستيكوجلو، المسؤولية خلفًا لمدربه السابق نونو إسبيريتو سانتو.

إقالة بوستيكوجلو جاءت بعد 39 يومًا فقط من توليه تدريب نوتنجهام فورست.

أقصر الولايات التدريبية في الدوري الإنجليزي

سام ألاردايس يحمل الرقم القياسي غير المرغوب فيه كصاحب أقصر فترة تدريبية لمدرب في نادٍ بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى 30 يومًا فقط على رأس القيادة الفنية لليدز يونايتد في مايو ويونيو 2023.

قاد ألاردايس الفريق في أربع مباريات فقط انتهت بهبوط النادي، خسر ثلاثًا منها وتعادل في واحدة، وغادر منصبه بانتهاء عقده في 2 يونيو 2023.

سجّل بوستيكوجلو أربع هزائم في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله إحصائيًا واحدًا من أقل المدربين نجاحًا في تاريخ المسابقة.

ويبلغ متوسط نقاطه 0.2 نقطة لكل مباراة، وهو رابع أسوأ معدل بالتساوي مع سام ألاردايس، لكنه لا يزال أفضل قليلًا من المعدل الصفري الذي حققه فرانك دي بور خلال مبارياته الأربع مع كريستال بالاس في أغسطس وسبتمبر 2017.

للمقارنة، بلغ متوسط نقاط المدرب السابق لنوتنجهام فورست، نونو إسبيريتو سانتو، نحو 1.42 نقطة في المباراة الواحدة على ملعب "سيتي جراوند".

كما يُعد بوستيكوجلو أول مدرب يرى فريقه يسجل هدفًا واحدًا فقط في أول خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شون دايتش مع بيرنلي عام 2014.