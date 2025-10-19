المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إقالة بوتسيكوجلو.. ما هي أقصر الولايات التدريبية في الدوري الإنجليزي؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:20 ص 19/10/2025
بوستيكوجلو

بوستيكوجلو

أعلن نادي نوتنجهام فورست، أمس السبت، عبر بيان رسمي، إقالة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من منصبه، بعد دقائق فقط من خسارته أمام تشيلسي في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تُعد فترة أنجي بوستيكوجلو كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنجهام فورست ثاني أقصر فترة في تاريخ البطولة الممتد لـ33 عامًا.

وأنهى نوتنجهام فورست ارتباطه مع أنجي بوستيكوجلو بعد الخسارة على أرضه بنتيجة 3-0 أمام تشيلسي، والتي تركت الفريق في المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

كانت تلك الهزيمة السادسة للفريق في ثماني مباريات منذ أن تولّى المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير، أنجي بوستيكوجلو، المسؤولية خلفًا لمدربه السابق نونو إسبيريتو سانتو.

إقالة بوستيكوجلو جاءت بعد 39 يومًا فقط من توليه تدريب نوتنجهام فورست.

أقصر الولايات التدريبية في الدوري الإنجليزي

سام ألاردايس يحمل الرقم القياسي غير المرغوب فيه كصاحب أقصر فترة تدريبية لمدرب في نادٍ بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قضى 30 يومًا فقط على رأس القيادة الفنية لليدز يونايتد في مايو ويونيو 2023.

قاد ألاردايس الفريق في أربع مباريات فقط انتهت بهبوط النادي، خسر ثلاثًا منها وتعادل في واحدة، وغادر منصبه بانتهاء عقده في 2 يونيو 2023.

سجّل بوستيكوجلو أربع هزائم في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله إحصائيًا واحدًا من أقل المدربين نجاحًا في تاريخ المسابقة.

ويبلغ متوسط نقاطه 0.2 نقطة لكل مباراة، وهو رابع أسوأ معدل بالتساوي مع سام ألاردايس، لكنه لا يزال أفضل قليلًا من المعدل الصفري الذي حققه فرانك دي بور خلال مبارياته الأربع مع كريستال بالاس في أغسطس وسبتمبر 2017.

للمقارنة، بلغ متوسط نقاط المدرب السابق لنوتنجهام فورست، نونو إسبيريتو سانتو، نحو 1.42 نقطة في المباراة الواحدة على ملعب "سيتي جراوند".

كما يُعد بوستيكوجلو أول مدرب يرى فريقه يسجل هدفًا واحدًا فقط في أول خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شون دايتش مع بيرنلي عام 2014.

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست بوستيكوجلو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg