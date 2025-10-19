المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فان دايك: خسارتنا أمام تشيلسي كانت مخيبة للآمال.. ونحن بحاجة إلى رد فعل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:20 م 19/10/2025
فان دايك

فان دايك

تحدث فيرجيل فان دايك قائد نادي ليفربول، عن تراجع أداء فريقه في الفترة الماضية، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول أمام تشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك عبر شبكة ليفربول إيكو: "ما يهم الآن هو ما سيأتي لاحقًا، لقد تحدثتُ مرارًا وتكرارًا عما يتطلبه هذا النادي، العمل الجاد، والتواضع، والتكاتف، والثبات، وهذا ينطبق تمامًا على اللحظات السيئة كما ينطبق على اللحظات الجيدة".

وأضاف: "نحن بالتأكيد لسنا في حالة ذعر، ولكن علينا أيضًا أن نكون منفتحين وصادقين مع أنفسنا، نعلم، كمجموعة، أن هناك مجالًا لتحسين مستويات أدائنا، وهذا ما سنسعى إليه، لكننا نُدرك أيضًا جودة لاعبي هذا الفريق، والقوة والشخصية التي يتمتع بها، علينا أن نُظهر ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

وتابع: "نعلم أننا بحاجة إلى إظهار رد فعل إيجابي بعد أسبوع صعب قبل فترة التوقف الدولي".

وأتم: "الخسارة بهذه الطريقة التي تلقيناها أمام تشيلسي، بعد أن عملنا بجد للعودة إلى المباراة، كانت مخيبة للآمال للغاية، خاصة بالنظر إلى النتائج التي حققناها أمام كريستال بالاس وجالاتا سراي قبل ذلك."

وفقد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي في الأسبوع الماضي، بعد الخسارة أمام تشيلسي.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول فان دايك

