الحضري: انتقالي إلى سيون كان "كوبري" لآرسنال (فيديو)

تحدث عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، عن كواليس رحيله من "القلعة الحمراء" متجهًا إلى سيون السويسري.

لعب الحضري في صفوف الأهلي منذ بداية موسم 1997-1998، قبل أن يقرر الرحيل عن النادي في يناير من موسم 2007-2008.

جاء قرار رحيل الحضري بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت في غانا عام 2008، والتي شهدت فوز "الفراعنة" باللقب القاري.

وكشف الحضري عن كواليس رحيله عن الأهلي خلال برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، حيث انتقل إلى سيون السويسري.

وأثار قرار الحضري برحيله عن الأهلي بشكل مفاجئ العديد من الجدل، في ظل رغبته في الحصول على فرصة الاحتراف الخارجي بانتقاله إلى سيون السويسري.

لم يتواجد الحضري مع سيون طويلًا، حيث انتقل بعد ذلك إلى الإسماعيلي في يناير 2009، ومنه خاض عدة تجارب في الملاعب المصرية مع أندية الزمالك ووادى دجلة والاتحاد السكندري والنجوم.

كما يمتلك الحضري تجربة في الملاعب السودانية مع المريخ السوداني، كما لعب في صفوف التعاون السعودي بين عامي 2017 و2018.