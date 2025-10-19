أعلن أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل كتيبة الريدز لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أنفيلد، في قمة لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. جاكبو أساسيًا وفيرتز بديلًا

وفضل سلوت الاعتماد على نفس التشكيل الذي بدأ به ليفربول المباراة الماضية ضد تشيلسي، بمشاركة إيزاك في قيادة خط الهجوم على حساب هوجو إيكيتيكي.

وفي المقابل يستمر تواجد النجم الألماني فلوريان فيرتز، على مقاعد بدلاء ليفربول، للمباراة الثانية على التوالي.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: فريدي وودمان، جو جوميز، كيرتس جونز، فيديريكو كييزا، جيريمي فريمبونج، أندرو روبرتسون، فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، ريو نجوموها.