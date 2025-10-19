تمكن نادي أستون فيلا من هزيمة توتنهام هوتسبير (2-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان توتنهام في حاجة إلى الفوز من أجل التقدم نحو وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حتى لو كان ذلك مؤقتًا، إذ يلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد هذا المساء ضمن الجولة نفسها.

أستون فيلا يهزم توتنهام

تقدم توتنهام على أستون فيلا بهدف في الدقيقة الخامسة من توقيع الأوروجواياني رودريجو بينتانكور.

وقلب فريق المدرب يوناي إيمري الطاولة على رفاق المدرب توماس فرانك، إذ بدأ بهدف من تسديدة صاروخية لمورجان روجرز في الدقيقة 37 ثم أضاف هدفًا ثانيًا عن طريق الأرجنتيني إيمي بوينديا عند حدود الدقيقة 77.

حرمه من وصافة الدوري الإنجليزي

ظل توتنهام سادسًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ14 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال، مع نقطتين أقل فقط من الوصيف مانشستر سيتي، قبل لقاء ليفربول المرتقب ضد مانشستر يونايتد هذا المساء.

ويواصل المدرب يوناي إيمري إنقاذ منصبه في أستون فيلا، بفوز ثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وأصبح أستون فيلا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ12 نقطة، بعد أن كان قبل أسابيع قليلة ضمن مراكز الهبوط.

