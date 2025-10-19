المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

19 8
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هزمه على أرضه.. أستون فيلا يحرم توتنهام من وصافة الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:08 م 19/10/2025
أستون فيلا

من مباراة توتنهام وأستون فيلا

تمكن نادي أستون فيلا من هزيمة توتنهام هوتسبير (2-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان توتنهام في حاجة إلى الفوز من أجل التقدم نحو وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حتى لو كان ذلك مؤقتًا، إذ يلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد هذا المساء ضمن الجولة نفسها.

أستون فيلا يهزم توتنهام

تقدم توتنهام على أستون فيلا بهدف في الدقيقة الخامسة من توقيع الأوروجواياني رودريجو بينتانكور.

وقلب فريق المدرب يوناي إيمري الطاولة على رفاق المدرب توماس فرانك، إذ بدأ بهدف من تسديدة صاروخية لمورجان روجرز في الدقيقة 37 ثم أضاف هدفًا ثانيًا عن طريق الأرجنتيني إيمي بوينديا عند حدود الدقيقة 77.

حرمه من وصافة الدوري الإنجليزي

ظل توتنهام سادسًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ14 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال، مع نقطتين أقل فقط من الوصيف مانشستر سيتي، قبل لقاء ليفربول المرتقب ضد مانشستر يونايتد هذا المساء.

ويواصل المدرب يوناي إيمري إنقاذ منصبه في أستون فيلا، بفوز ثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وأصبح أستون فيلا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ12 نقطة، بعد أن كان قبل أسابيع قليلة ضمن مراكز الهبوط.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام أستون فيلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

40

برونو فيرنانديز أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء شتتها جاكبو وكرته كادت أن تسكن شباك مرماه بالخطأ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg