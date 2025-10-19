المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
روي كين: ماينو قد يضطر للرحيل عن مانشستر يونايتد

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

07:08 م 19/10/2025
كوبي ماينو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد

ماينو

يرى روي كين أن لاعب الوسط الشاب كوبي ماينو قد يضطر إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد إذا استمر استبعاده من حسابات المدرب روبن أموريم، بعد جلوسه مجددًا على مقاعد البدلاء في مواجهة ليفربول، ضمن قمة مباريات الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم مشاركة البرازيلي كاسيميرو أساسيًا في المباراة، بعد عودته مؤخرًا من رحلة طويلة مع منتخب بلاده تخللتها مباراتان وقطع مسافة كبيرة من كوريا الجنوبية، إلا أن ماينو لم يحظَ بفرصة المشاركة.

وقال كين لشبكة «سكاي سبورتس»: "يبدو أن ماينو يواجه صعوبة في دخول التشكيلة الأساسية. يُقال إن الجهاز الفني لا يراه قادرًا على تغطية المساحات بسرعة كافية، لكن إذا نظرنا إلى باقي لاعبي خط الوسط في الفريق، فالأمر ليس مختلفًا كثيرًا".

وأضاف: "عليه أن يتقبل الوضع ويواصل العمل بجد. عندما تأتيه الفرصة، يجب أن يثبت نفسه. فالموهبة وحدها لا تضمن له مكانًا في الفريق، كل يوم وكل أسبوع عليه أن يُقنع المدير الفني".

وتابع كين: "إذا كان أموريم لا يثق فيه حقًا، فربما يكون الحل أن يبحث عن فرصة في نادٍ آخر. لكن ماينو أمامه فرصة لاستعادة مكانته بعد أن نال إشادات كبيرة في بدايته وانضم للمنتخب الإنجليزي. فقط عليه أن يستعيد مستواه ويثبت أحقيته بالمشاركة".

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روي كين

