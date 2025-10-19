واصل نادي ليفربول السقوط هذا الموسم، ليخسر على أرضه في ملعب أنفيلد (2-1) أمام ضيفه مانشستر يونايتد في كلاسيكو أقيم ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وخسر ليفربول مباراته الرابعة على التوالي في جميع المسابقات الرسمية -لأول مرة منذ 2014- من بينها 3 متتالية في الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق أول فوز له على ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، منذ انتصار رفاق المدرب الهولندي لويس فان خال في يناير 2016، بهدف نظيف.

وفاز مانشستر يونايتد لأول مرة في مباراة تقام خارج أرضه في الدوري الإنجليزي منذ الانتصار على ليستر سيتي في مارس الماضي، إذ فشل بعدها في الفوز خلال 8 مباريات متتالية.

وشهد كلاسيكو ليفربول ضد مانشستر يونايتد مشاركة محمد صلاح أساسيًا حتى استبدله آرني سلوت في الدقيقة 85، بعدما فشل في تقديم المستويات المأمولة منه سواءً على مستوى تسجيل الأهداف أو الصناعة.

تشكيل مانشستر يونايتد وليفربول

- تشكيل ليفربول: جيورجي مامارداشفيلي، كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوش كيركيز، ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، محمد صلاح، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

- تشكيل مانشستر يونايتد: سيني لامينس، ديوجو دالوت، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، لوك شاو، أماد ديالو، كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز، بريان مبيومو، ماتياس كونيا.

تفاصيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

لم يتأخر مانشستر يونايتد عن تسجيل هدف أول في الدقيقة الثانية، بالتحديد بعد 62 ثانية، بعدما تسلم مبيومو الكرة من ديالو داخل منطقة الجزاء ثم صوب تسديدة يمينية، غالط بها مامارداشفيلي، لتسكن شباك ليفربول.

تشتعل القمة مبكرًا في آنفيلد! 🔥



مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة! ⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربل_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/qTYThRi1LL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025

وأصبح هدف مبيومو أسرع هدف على الإطلاق في ملعب أنفيلد في تاريخ كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول في محاولاته الهجومية عند حدود الدقيقة 13، إذ أرسل صلاح عرضية متقنة حولها فان دايك برأسه بعيدًا تمامًا عن مرمى مانشستر يونايتد.

وتصدى قائم مانشستر يونايتد لتسديدة جاكبو من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

وكاد مانشستر يونايتد يضيف هدفًا ثانيًا بتسديدة صاروخية لبرونو فيرنانديز ارتطمت بدورها في القائم الأيسر، كان ذلك في الدقيقة 23.

وصوب ماونت تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، تألق مامارداشفيلي في التصدي لها بالدقيقة 26.

وفي الدقيقة 28، أهدر إيزاك فرصة تعادل ليفربول، إثر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ابتعدت بقليل عن القائم الأيمن لمانشستر يونايتد.

وواصل قائم مانشستر يونايتد التألق أمام هجمات ليفربول، ليبعد عرضية جاكبو عن المرمى في الدقيقة 32.

وتألق لامينس في التصدي لتسديدة إيزاك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35، ليبقي شباك يونايتد نظيفة.

واستمرت المحاولات من الطرفين قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد (1-0) على ليفربول.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل صلاح كرة عرضية إلى جاكبو، أتقن الأخير استلامها قبل أن يسدد تصويبة صاروخية اصطدمت لسوء حظه في القائم الأيسر، كان ذلك في الدقيقة 49.

ومرر صلاح كرة إلى ماك أليستر، حولها الأخير إلى تسديدة اعتلت عارضة مانشستر يونايتد في الدقيقة 60.

وجرب البديل هوجو إيكيتيكي حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64، لكن كرت مرت بعيدًا تمامًا عن مرمى يونايتد.

وأهدر صلاح فرصة سهلة في الدقيقة 65 أمام مرمى مانشستر يونايتد.

وسدد إيكيتيكي تصويبة صاروخية أرضية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68، جاورت القائم الأيسر.

وأدرك ليفربول هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 78 عن طريق جاكبو الذي استغل تمريرة عرضية أرضية من البديل كييزا، ليحولها من لمسة واحدة إلى شباك لامينس.

كودي خاكبو يعيد ليفربول إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد 🔴⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربل_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/MYpnzmFsKQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025

وبينما كان ليفربول يبحث عن هدف الفوز، وسط ضغط جماهيري، تمكن مانشستر يونايتد من التسجيل بضربة رأسية لهاري ماجواير في الدقيقة 84 بعد أن تلقى عرضية من برونو فيرنانديز.

واختار سلوت استبدال محمد صلاح في الدقيقة 85، ليشرك فريمبونج بدلًا منه.

وأضاع جاكبو فرصة سهلة أمام مرمى مانشستر يونايتد بعد أن أساء توجيه الكرة برأسه، لتمر بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 87، رغم قربه الشديد من مرمى الحارس لامينس.