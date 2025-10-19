المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

هالاند يغرد وحيدا.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:03 م 19/10/2025
هالاند

إيرلينج هالاند - مهاجم مانشستر يونايتد

يبتعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بصدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وكان محمد صلاح آخر من حصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 29 هدفًا في الموسم الماضي 2025-2026.

هالاند يتصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي

يبدو سباق الحذاء الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم محسومًا من الآن، بعد أن بلغ هالاند هدفه الحادي عشر مع مانشستر سيتي.

وأحرز هالاند 11 هدفًا في 8 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي.

ولا يجد هالاند أي منافسة حقيقية في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، إذ يبتعد عن أقرب ملاحقيه، الغاني أنطونيو سيمينيو من بورنموث بفارق 5 أهداف.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

ويظل هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 مباريات.

وللمفارقة، حقق هالاند هذا الرقم مع مانشستر سيتي للمرة الثالثة منذ وصوله إلى منافسات الدوري الإنجليزي في صيف 2022.

وحقق هالاند هذا الرقم القياسي مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 ثم كرر ذلك في 2024-2025 و2025-2026 على الترتيب.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

