هالاند يغرد وحيدا.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي

يبتعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بصدارة ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

وكان محمد صلاح آخر من حصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل 29 هدفًا في الموسم الماضي 2025-2026.

هالاند يتصدر الهدافين في الدوري الإنجليزي

يبدو سباق الحذاء الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم محسومًا من الآن، بعد أن بلغ هالاند هدفه الحادي عشر مع مانشستر سيتي.

وأحرز هالاند 11 هدفًا في 8 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي.

ولا يجد هالاند أي منافسة حقيقية في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي، إذ يبتعد عن أقرب ملاحقيه، الغاني أنطونيو سيمينيو من بورنموث بفارق 5 أهداف.

ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

ويظل هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 8 مباريات.

وللمفارقة، حقق هالاند هذا الرقم مع مانشستر سيتي للمرة الثالثة منذ وصوله إلى منافسات الدوري الإنجليزي في صيف 2022.

وحقق هالاند هذا الرقم القياسي مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023 ثم كرر ذلك في 2024-2025 و2025-2026 على الترتيب.