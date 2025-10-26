المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

8 ملايين إسترليني تحسم بديل آنجي بوستيكوجلو

محمد همام

كتب - محمد همام

09:34 م 19/10/2025
أنجي بوستيكوجلو

آنجي بوستيكوجلو

تبحث إدارة نوتنجهام فورست في الفترة الحالية عن تعيين مدير فني جديد ليحل محل المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، بعد إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وكان بوستيكوجلو قد رحل رسميًا مساء أمس السبت، عقب الخسارة من تشيلسي بنتيجة (3-0) في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" اليوم الأحد، فإن نادي نوتنجهام فورست يرغب في التعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام.

ويمتلك المدرب البرتغالي شرطًا جزائيًا مع فولهام بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني، مما يجعله مرشحًا قويًا لقيادة نوتنجهام في الفترة المقبلة.

ويتمتع ماركو سيلفا بخبرة كبيرة في الملاعب الإنجليزية، حيث قاد عددًا من أندية البريميرليج مثل إيفرتون وهال سيتي.

ويعاني نوتنجهام فورست من تراجع في النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
