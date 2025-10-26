8 ملايين إسترليني تحسم بديل آنجي بوستيكوجلو

تبحث إدارة نوتنجهام فورست في الفترة الحالية عن تعيين مدير فني جديد ليحل محل المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، بعد إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وكان بوستيكوجلو قد رحل رسميًا مساء أمس السبت، عقب الخسارة من تشيلسي بنتيجة (3-0) في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "الجارديان" اليوم الأحد، فإن نادي نوتنجهام فورست يرغب في التعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام.

ويمتلك المدرب البرتغالي شرطًا جزائيًا مع فولهام بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني، مما يجعله مرشحًا قويًا لقيادة نوتنجهام في الفترة المقبلة.

ويتمتع ماركو سيلفا بخبرة كبيرة في الملاعب الإنجليزية، حيث قاد عددًا من أندية البريميرليج مثل إيفرتون وهال سيتي.

ويعاني نوتنجهام فورست من تراجع في النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.