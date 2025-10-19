تؤكد الأرقام والإحصائيات تراجع اللاعب المصري محمد صلاح عن تقديم المستويات المأمولة منه مع نادي ليفربول هذا الموسم.

وشارك صلاح في خسارة ليفربول (2-1) أمام ضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

رقم سلبي في مسيرة صلاح مع ليفربول

يعيش ليفربول أوقاتًا عصيبة في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أن خسر 3 مباريات متتالية ضد كل من كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد على الترتيب.

وبالتزامن مع ذلك، يظهر محمد صلاح بأداء باهت جدًا مع ليفربول، خاصة في الدوري الإنجليزي.

واكتفى صلاح بإحراز هدفين فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ضد بورنموث وبيرنلي.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية أن صلاح فشل في تسجيل أي هدف من لعب مفتوح -أي دون ركلات جزاء- في 7 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

وكان صلاح سجل هدفًا في مرمى بورنموث من لعب مفتوح ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني ضد بيرنلي من ركلة جزاء.

يشار إلى أن إيرلينج هالاند يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ11 هدفًا، أي بفارق 9 أهداف عن صلاح.