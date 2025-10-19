تحدث المدرب روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن فوز فريقه أمام ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مواجهات الدوري الإنجليزي.

تصريحات أموريم

استهل روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، حديثه عبر شبكة "سكاي سبورت" قائلًا: "في كل مرة تلعب في مثل هذا الأجواء، إذا دافعت جيدًا بكتلة منخفضة، خصوصًا في البداية، يمكنك أن تشعر بالجماهير تبدأ في التململ".

وأضاف: "نحن نشعر بذلك في ملعبنا أيضًا، فجميع الفرق الكبيرة تعاني من هذا الأمر، حاولنا تطبيق ذلك، وأعتقد أننا بحاجة إلى امتلاك الكرة أكثر لمساعدة لاعبينا، لأنهم عانوا في النهاية".

وأكمل: "لكن الفوز كان جيدًا، وعلينا الآن التركيز على المباراة التالية، وهذا الفوز سيمنحنا مزيدًا من الثقة خلال هذا الأسبوع، كما سيجلب الكثير من السعادة لجماهيرنا التي تستحقها بعد مباراتي جريمسبي وبرينتفورد".

وأتم أموريم: "تحقيق فوز كهذا أمر مهم للغاية، وهو بين أيدينا الآن، هذه المباراة أصبحت من الماضي، فلنركّز على المستقبل، فالأمور ستتغير مع الوقت".