مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

أموريم: الفوز أمام ليفربول منحنا الثقة.. ونركز على المرحلة المقبلة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:57 م 19/10/2025
أموريم

روبن أموريم

تحدث المدرب روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن فوز فريقه أمام ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مواجهات الدوري الإنجليزي.

تصريحات أموريم

استهل روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، حديثه عبر شبكة "سكاي سبورت" قائلًا: "في كل مرة تلعب في مثل هذا الأجواء، إذا دافعت جيدًا بكتلة منخفضة، خصوصًا في البداية، يمكنك أن تشعر بالجماهير تبدأ في التململ".

وأضاف: "نحن نشعر بذلك في ملعبنا أيضًا، فجميع الفرق الكبيرة تعاني من هذا الأمر، حاولنا تطبيق ذلك، وأعتقد أننا بحاجة إلى امتلاك الكرة أكثر لمساعدة لاعبينا، لأنهم عانوا في النهاية".

وأكمل: "لكن الفوز كان جيدًا، وعلينا الآن التركيز على المباراة التالية، وهذا الفوز سيمنحنا مزيدًا من الثقة خلال هذا الأسبوع، كما سيجلب الكثير من السعادة لجماهيرنا التي تستحقها بعد مباراتي جريمسبي وبرينتفورد".

وأتم أموريم: "تحقيق فوز كهذا أمر مهم للغاية، وهو بين أيدينا الآن، هذه المباراة أصبحت من الماضي، فلنركّز على المستقبل، فالأمور ستتغير مع الوقت".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول مانشستر يونايتد روبن أموريم

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
