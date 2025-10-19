المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

ماجواير: الفوز على ليفربول يعني لنا كل شيء... وسنستغله كدافع لنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:07 م 19/10/2025
ماجواير

هاري ماجواير

علق المدافع هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد، على فوز فريقه أمام ليفربول، في اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مواجهات الدوري الإنجليزي.

تصريحات ماجواير

تحدث هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، عبر شبكة "سكاي سبورت"، قائلًا: "لن نندفع بالحماس الزائد لأننا لا نملك ترف القيام بذلك كنادٍ، بل سنستغل هذا الفوز كدافعٍ لنا".

وأضاف: "في هذا النادي، سيعني ذلك الكثير خلال هذا الأسبوع، ثم لدينا مباراة أمام برايتون على أرضنا الأسبوع المقبل، لذا علينا أن نحافظ على هدوئنا واتزاننا".

وأكمل: "هذا الفوز يعني كل شيء، لقد كانت لهم اليد العليا علينا خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يكن ذلك جيدًا لنادينا، لم نقدّم لجماهيرنا ما يكفي من الأيام السعيدة كهذا اليوم، لذلك كان هذا الانتصار منتظرًا منذ وقتٍ طويل — أن نأتي إلى هذا الملعب ونحصد ثلاث نقاط".

وواصل: "الأمر لا يتعلق فقط بثلاث نقاط للنادي وللاعبين، لقد كنت آتي إلى هذا الملعب منذ سبع سنوات، وعدم قدرتنا على الفوز بثلاث نقاط هنا كان أمرًا صعبًا، هذا الفوز من أجل الجماهير، وآمل أن يقضوا ليلة رائعة الليلة".

وأتم حديثه: "من الجميل أن نفوز على ليفربول، كرة القدم تتعلق بالذكريات وصناعة لحظات خاصة، وأنا متأكد أن جميع الجماهير سيعودون إلى منازلهم حاملين ذكريات جميلة، وسنعود جميعًا سعداء".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي هاري ماجواير

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
