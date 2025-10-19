علق المدافع هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد، على فوز فريقه أمام ليفربول، في اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق فريق مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت أحداثها ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مواجهات الدوري الإنجليزي.

تصريحات ماجواير

تحدث هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، عبر شبكة "سكاي سبورت"، قائلًا: "لن نندفع بالحماس الزائد لأننا لا نملك ترف القيام بذلك كنادٍ، بل سنستغل هذا الفوز كدافعٍ لنا".

وأضاف: "في هذا النادي، سيعني ذلك الكثير خلال هذا الأسبوع، ثم لدينا مباراة أمام برايتون على أرضنا الأسبوع المقبل، لذا علينا أن نحافظ على هدوئنا واتزاننا".

وأكمل: "هذا الفوز يعني كل شيء، لقد كانت لهم اليد العليا علينا خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يكن ذلك جيدًا لنادينا، لم نقدّم لجماهيرنا ما يكفي من الأيام السعيدة كهذا اليوم، لذلك كان هذا الانتصار منتظرًا منذ وقتٍ طويل — أن نأتي إلى هذا الملعب ونحصد ثلاث نقاط".

وواصل: "الأمر لا يتعلق فقط بثلاث نقاط للنادي وللاعبين، لقد كنت آتي إلى هذا الملعب منذ سبع سنوات، وعدم قدرتنا على الفوز بثلاث نقاط هنا كان أمرًا صعبًا، هذا الفوز من أجل الجماهير، وآمل أن يقضوا ليلة رائعة الليلة".

وأتم حديثه: "من الجميل أن نفوز على ليفربول، كرة القدم تتعلق بالذكريات وصناعة لحظات خاصة، وأنا متأكد أن جميع الجماهير سيعودون إلى منازلهم حاملين ذكريات جميلة، وسنعود جميعًا سعداء".