تشيلسي يستهدف صفقة ضخمة

يستهدف نادي تشيلسي إبرام صفقة ضخمة في الفترة المقبلة، حيث يضع عينه على لاعب فريق أستون فيلا، مورجان روجرز، من أجل تدعيم وسط الملعب.

وأفاد موقع "Caught Offside" العالمي، اليوم الأحد، أن نادي تشيلسي يُعتبر الأوفر حظًا للتعاقد مع روجرز، حيث لن يتخلى ناديه عن اللاعب صاحب الـ23 عامًا إلا بشرط الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف الموقع العالمي أن هناك أندية منافسة لتشيلسي ترغب في ضم اللاعب، الذي نال انتقادات من جماهير أستون فيلا منذ بداية الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه.

وشارك روجرز في الموسم الحالي في 11 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا فقط، بجانب صناعة هدفين في الدوري الإنجليزي.

أما في الموسم الماضي، فقد شارك روجرز في 54 مباراة بكافة المسابقات المحلية والقارية، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.

وكان روجرز قد دخل ضمن اهتمامات أندية إنجليزية كبيرة مثل مانشستر سيتي وليفربول، قبل أن ينضم تشيلسي إلى سباق التعاقد مع اللاعب.

وانضم مورجان روجرز إلى أستون فيلا في يناير 2024 قادمًا من ميدلزبره في صفقة لم تتخطَّ حاجز 10 ملايين جنيه إسترليني.