توتنهام يفسد مخطط برشلونة

دخل نادي توتنهام هوتسبير في منافسة قوية مع برشلونة للفوز بصفقة المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فريق يوفنتوس، والذي من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ25 عامًا أصبح قريبًا من مغادرة يوفنتوس في صيف 2026 في صفقة انتقال حر، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع "السيدة العجوز".

الهداف الصربي جذب أنظار برشلونة في الفترة الماضية لقيادة هجوم "البلوجرانا"، في ظل عدم تجديد عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي ينتهي في صيف 2026.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت في الأيام الماضية عن مفاوضات بين المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو وممثلي اللاعب لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

لكن صحيفة "فوتبول إنسايدر" كشفت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت بتصدر توتنهام سباق التعاقد مع الهداف الصربي، الذي جذب أنظار أندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وانتقل فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في 2022 قادمًا من فيورنتينا في صفقة مالية قدرت بـ80 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك فلاهوفيتش في 12 مباراة خلال الموسم الحالي مع يوفنتوس، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.