المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 2
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توتنهام يفسد مخطط برشلونة

محمد همام

كتب - محمد همام

10:35 م 19/10/2025
توتنهام

فريق توتنهام هوتسبير

دخل نادي توتنهام هوتسبير في منافسة قوية مع برشلونة للفوز بصفقة المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم فريق يوفنتوس، والذي من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ25 عامًا أصبح قريبًا من مغادرة يوفنتوس في صيف 2026 في صفقة انتقال حر، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع "السيدة العجوز".

الهداف الصربي جذب أنظار برشلونة في الفترة الماضية لقيادة هجوم "البلوجرانا"، في ظل عدم تجديد عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي ينتهي في صيف 2026.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت في الأيام الماضية عن مفاوضات بين المدير الرياضي لنادي برشلونة ديكو وممثلي اللاعب لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

لكن صحيفة "فوتبول إنسايدر" كشفت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أفادت بتصدر توتنهام سباق التعاقد مع الهداف الصربي، الذي جذب أنظار أندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وانتقل فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في 2022 قادمًا من فيورنتينا في صفقة مالية قدرت بـ80 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك فلاهوفيتش في 12 مباراة خلال الموسم الحالي مع يوفنتوس، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

برشلونة الدوري الإسباني توتنهام هوتسبير دوشان فلاهوفيتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

86

تبديل لريال مدريد بدخول غونزالو غارسيا وخروج بيلينجهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg