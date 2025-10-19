تلقي فريق ليفربول هزيمة مفاجئة أمام نظيره مانشستر يونايتد، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايت انتهت بنتيجة (1-2)، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بريميرليج.

"21%" فقط على الهدف.. فلسفة أموريم تُسقط ليفربول في أنفيلد (أرقام)

رقم سلبي في ليفربول

تلقى ليفربول الهزيمة الرابعة تواليًا في كل المسابقات للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد، مساء الأحد.

حيث إن ليفربول خسر مباراتين في الدوري الإنجليزي، ضد كريستال بالاس وتشيلسي، ثم سقط أمام جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

قبل أن يتكبد الهزيمة الرابعة تواليًا هذا الموسم، في كل البطولات، للمرة الأولى بعد 11 عامًا، منذ أن كان بريندان رودجرز المدير الفني للريدز.

ويخرج ليفربول لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.