المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 2
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لم يحدث منذ 11 عاما.. رقم سلبي في ليفربول بعد هزيمة يونايتد

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:55 م 19/10/2025
ليفربول

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تلقي فريق ليفربول هزيمة مفاجئة أمام نظيره مانشستر يونايتد، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايت انتهت بنتيجة (1-2)، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بريميرليج.

"21%" فقط على الهدف.. فلسفة أموريم تُسقط ليفربول في أنفيلد (أرقام).. طالع التفاصيل من هنا

رقم سلبي في ليفربول

تلقى ليفربول الهزيمة الرابعة تواليًا في كل المسابقات للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد، مساء الأحد.

حيث إن ليفربول خسر مباراتين في الدوري الإنجليزي، ضد كريستال بالاس وتشيلسي، ثم سقط أمام جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

قبل أن يتكبد الهزيمة الرابعة تواليًا هذا الموسم، في كل البطولات، للمرة الأولى بعد 11 عامًا، منذ أن كان بريندان رودجرز المدير الفني للريدز.

ويخرج ليفربول لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول كودي جاكبو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

86

تبديل لريال مدريد بخروج رودريجو ودخول براهيم دياز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg