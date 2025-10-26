المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 2
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الاتفاق لم يتم.. تعثر مفاوضات نوتنجهام فورست مع مانشيني

محمد همام

كتب - محمد همام

10:55 م 19/10/2025
روبيرتو مانشيني

مانشيني مدرب السعودية السابق

كشفت تقارير صحفية عالمية، مساء اليوم الأحد، عن تعثر مفاوضات نادي نوتنجهام فورست مع المدرب روبرتو مانشيني لقيادة الفريق في الموسم الجاري.

وكانت إدارة نوتنجهام فورست قد قررت إقالة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو على خلفية سوء نتائج الفريق، وكان آخرها الخسارة من تشيلسي بنتيجة 3-0 في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، الأحد، أنه بعد المحادثات التي جرت في الساعات الـ24 الأخيرة، لن يكون مانشيني هو المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وأضاف رومانو أنه رغم المناقشات والمفاوضات، لم يتوصل نوتنجهام فورست إلى اتفاق مع مانشيني، ليبدأ الفريق في البحث عن بدائل أخرى.

ولم يحقق فريق نوتنجهام فورست سوى فوز واحد من أصل 8 مباريات، بالإضافة إلى تعادلين، وتلقوا خمس خسائر، ليحتلوا المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

وينتظر فريق نوتنجهام فورست مباراة غاية في الصعوبة، حيث سيخرج لملاقاة بورنموث يوم الأحد المقبل في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وعلى مستوى الدوري الأوروبي، سيواجه نوتنجهام فورست منافسه بورتو يوم الخميس المقبل.

الدوري الإنجليزي تشيلسي مانشيني نوتنجهام فورست

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 1
ريال مدريد

ريال مدريد

86

تبديل لريال مدريد بدخول غونزالو غارسيا وخروج بيلينجهام

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg