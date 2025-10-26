كشفت تقارير صحفية عالمية، مساء اليوم الأحد، عن تعثر مفاوضات نادي نوتنجهام فورست مع المدرب روبرتو مانشيني لقيادة الفريق في الموسم الجاري.

وكانت إدارة نوتنجهام فورست قد قررت إقالة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو على خلفية سوء نتائج الفريق، وكان آخرها الخسارة من تشيلسي بنتيجة 3-0 في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، الأحد، أنه بعد المحادثات التي جرت في الساعات الـ24 الأخيرة، لن يكون مانشيني هو المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وأضاف رومانو أنه رغم المناقشات والمفاوضات، لم يتوصل نوتنجهام فورست إلى اتفاق مع مانشيني، ليبدأ الفريق في البحث عن بدائل أخرى.

ولم يحقق فريق نوتنجهام فورست سوى فوز واحد من أصل 8 مباريات، بالإضافة إلى تعادلين، وتلقوا خمس خسائر، ليحتلوا المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

وينتظر فريق نوتنجهام فورست مباراة غاية في الصعوبة، حيث سيخرج لملاقاة بورنموث يوم الأحد المقبل في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وعلى مستوى الدوري الأوروبي، سيواجه نوتنجهام فورست منافسه بورتو يوم الخميس المقبل.