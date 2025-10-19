واصل الإنجليزي جيمي كاراجر، أحد أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ نادي ليفربول، انتقاد أداء النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم، مقدمًا نصيحة إلى المدرب الهولندي آرني سلوت بإبقاء صاحب الـ33 عامًا بين البدلاء في المباريات المقبلة.

وشارك صلاح في خسارة ليفربول على أرضه (2-1) أمام مانشستر يونايتد في لقاء أقيم ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

تصريحات كاراجر عن صلاح

لم يقدم صلاح المستوى المأمول منه مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد، ليستبدله سلوت عند حدود الدقيقة 85، فيما ذهب كاراجر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية إلى أنه يستحق الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة، خاصة التي تقام خارج أنفيلد.

واستغل كاراجر ذلك، لينتقد أداء صلاح مع ليفربول كما يفعل دائمًا.

وقال مدافع ليفربول السابق: "يجب أن يكون التركيز على إيزاك وفيرتز لأن النادي أنفق عليهما أموالًا كثيرة.. كما أنهما أصغر سنًا من صلاح".

واستفاض شارحًا: "أنا أعشق صلاح، لكن عندما أشاهده هذا الموسم أرى أن هناك جانب تكتيكي يتعلق به، وهو أنه لا يساعد الظهير الأيمن في الدفاع.. لا أعتقد أنه كسول لكننا جميعًا أشدنا بسلوت عندما منحه هذا الدور الحر، وربما لم يعد يملك القدرة البدنية على الصعود والهبوط مثل الجناح التقليدي".

وأكمل: "لا أعتقد أن ليفربول في مرحلة يجب أن يكون فيها صلاح أساسيًا.. لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ المباراتين المقبلتين ضد فرانكفورت وبرينتفورد".

وواصل: "ربما يمكن أن يشارك صلاح أساسيًا في أنفيلد فقط لأن ليفربول يظل مسيطرًا بالقرب من منطقة الخصم، وهذا يناسبه.. لكن في المباريات خارج الأرض لا أعتقد أنه يجب أن يبدأ كل مباراة خصوصًا أنه لا يساند الظهير ولا يقدم المستوى الهجومي المتوقع".

ثم أردف: "ربما لا يتقبل صلاح الجلوس على مقاعد البدلاء، لكن عليه أن يتفهم ذلك عندما يتقدم في العمر، خصوصًا أنه لا يقدم أداءً جيدًا".

قبل أن يختتم: "من حق صلاح أن ينزعج فقط إذا كان يسجل الأهداف باستمرار واستبعده المدرب لأسباب تكتيكية.. لكن الآن لا أعتقد أنه في موقف يسمح له بالاعتراض إذا تم استبعاده من التشكيل الأساسي في إحدى المباراتين المقبلتين خارج الأرض".

ما زال مهووسا به

كان كاراجر مدافعًا عاديًا، لكنه يصنف ضمن أساطير ليفربول بالنظر إلى عدد مبارياته مع الفريق الأول، تجاوزت 700 مباراة رسمية.

وتستضيف أكبر الشبكات التليفزيونية حول العالم، كاراجر، من أجل تحليل مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومع آرائه الجدلية التي ينتقد خلالها صلاح، أصبح ضيفًا دائمًا في شبكة سكاي سبورتس.

وفي يناير الماضي 2025، بالغ جيمي كاراجر في انتقاد صلاح، ليطلب منه -رفقة ترينت ألكسندر أرنولد- أن يتعلم من فيرجيل فان دايك قيمًا مثل تحمل المسؤولية، وإعلاء مصلحة الفريق على المصالح الشخصية، على خلفية المفاوضات المعقدة آنذاك مع إدارة ليفربول بشأن العقد الجديد.

وأثارت تصريحات كاراجر غضب صلاح، ليكتب نجم ليفربول على حسابه الشخصي على موقع إكس أو تويتر سابقًا: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

ومع الانتقادات الحادة التي دافع بها جمهور ليفربول عن صلاح، تراجع كاراجر، ليحاول إخراج نفسه من هذا الموقف المحرج، حيث رد مازحًا: "لقد كنت دائمًا مهووسًا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل".

يشار إلى أن صلاح كان أكثر من سجل في منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025 برصيد 29 هدفًا، وأكثر من صنع أيضًا بـ18 تمريرة حاسمة.