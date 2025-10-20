صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

انتقادات لصلاح

تلقى اللاعب المصري محمد صلاح انتقادات جديدة بعد أن قدم أداءً باهتًا في مباراة خسارة ليفربول (2-1) أمام مانشستر يونايتد.

وقال جيمي كاراجر، مدافع سابق في ليفربول: "لا أعتقد أن ليفربول في مرحلة يجب أن يكون فيها صلاح أساسيًا.. لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ المباراتين المقبلتين ضد فرانكفورت وبرينتفورد".

وأضاف: "ربما لا يتقبل صلاح الجلوس على مقاعد البدلاء، لكن عليه أن يتفهم ذلك عندما يتقدم في العمر، خصوصًا أنه لا يقدم أداءً جيدًا".

ذا صن

سبب استبدال صلاح

تحدث المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، بشأن قرار استبدال محمد صلاح في الدقيقة 85 أمام مانشستر يونايتد.

وقال سلوت: "من الطبيعي أن يركز الناس على بعض اللاعبين.. والآن الجميع يتحدث عن صلاح".

وتابع: ""أعلم أن صلاح أهدر فرصة محققة أمام مانشستر يونايتد، ونحن غير معتادين على ذلك، لكن الآخرين أضاعوا أيضًا فرصًا كبيرة".

سكاي سبورتس

رقم سلبي لصلاح مع ليفربول

فشل محمد صلاح لأول مرة في تسجيل هدف من لعب مفتوح في الدوري الإنجليزي خلال 7 مباريات متتالية، ما يحدث لأول مرة منذ انضمامه في صيف 2017.

وأحرز صلاح هدفًا من لعب مفتوح في الجولة الافتتاحية أمام بورنموث، ثم أضاف هدفًا ثانيًا ضد بيرنلي من ركلة جزاء.

ويتصدر إيرلينج هالاند الهدافين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ11 هدفًا، أي بفارق 9 أهداف كاملة عن صلاح.

الصحافة الإسبانية

ديفينسا سنترال

خطط ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن خطط ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة في "كلاسيكو" الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، إذ ينوي المدرب تشابي ألونسو إلحاق الضرر بمنافسه الألماني هانز فليك من خلال استهداف النجم الشاب لامين يامال.

وكشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني عن خطة ريال مدريد لمواجهة برشلونة وهي استغلال ضعف نزعة لامين يامال الدفاعية من خلال ترك المدافع الفرنسي جولز كوندي يواجه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ماركا

ديون برشلونة

ذكرت صحيفة "ماركا" أن نادي برشلونة الإسباني قدم حساباته المالية أمام الجمعية العمومية للمساهمين هذا الأسبوع لاعتماد نتائج الموسم المالي السابق وموازنة الموسم الجديد.

وفقًا للتقرير السنوي للنادي، بلغت ديون برشلونة الخاصة بصفقات اللاعبين 159 مليون يورو، من بينها 140 مليونًا قصيرة الأجل يجب سدادها خلال الموسم الحالي فقط، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تكبده النادي في الموسم الماضي.

موندو ديبورتيفو

عقوبة فليك

تلقى الألماني هانز فليك بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه برشلونة أمام جيرونا بعد حصوله على إنذارين بسبب الاحتجاج على الحكم وهو ما يعني عدم جلوسه على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن فليك سيتعرض الإيقاف لمباراة واحدة فقط لأنها جاءت نتيجة بطاقتين صفراء وليست طردا مباشرا.

الصحافة الإيطالية

DAZN

مستقبل تيودور

أكد المدرب إيجور تيودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أنه دائمًا قلق بشأن كل شيء، تعليقًا على مستقبله الوظيفي مع البيانكونيري، وإمكانية إقالته عقب الخسارة أمام كومو.

وقال تيودو عقب خسارة اليوفي بثنائية دون رد أمام كومو: "أنا دائمًا قلق بشأن كل شيء، هذه هي حياة المدرب، يفكر المرء دائمًا في الأشياء التي يمكنه القيام بها بشكل أفضل، سنتحدث عن ذلك بالتأكيد في غرفة الملابس".

فوتبول إيطاليا

سون على رادار ميلان

دخل الكوري الجنوبي هيونج مين سون، حسابات نادي ميلان، تحسبًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

ويبحث سون لاعب لوس أنجلوس الأمريكي، عن العودة إلى أوروبا، على سبيل الإعارة، في يناير المقبل، من أجل الاستعداد بصورة جيدة لمنافسات بطولة كأس العالم 2026.

الصحافة الفرنسية

RMC

حكم يعرفه الباريسيون

يتولى جيل مانزانو تحكيم مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ليفركوزن، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

الحكم الإسباني سبق له وأن أدار 4 مباريات لفريق باريس سان جيرمان على مستوى المنافسات الأوروبية.

ليكيب

ليفربول يغرق

علقت الصحيفة الفرنسية على خسارة ليفربول على ملعبه أمام مانشستر يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ووصفت الصحيفة أن ليفربول يغرق بعدما تلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم في كل المسابقات، حيث لم تحدث سلسلة هزائم متتالية منذ نوفمبر 2014.

الصحافة الألمانية

د ب أ

أحداث شغب

لم تعلن الشرطة الألمانية بعد عن عدد المصابين في أحداث الشغب بنهاية مباراة كارلسروه وكايزرسلاوترن، في دوري الدرجة الثانية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن التحقيقات لازالت مستمرة، فيما صرح متحدث بأسم الشرطة عن اعتقال العديد من الأشخاص .

وبدأت أعمال العنف بعدما حاولت جماهير كارلسروه الوصول إلى منطقة جماهير الفريق الضيف (كايزرسلاوترن) خلال الوقت بدل الضائع من المباراة التي فاز بها كايزرسلاوترن 3/2.

وقامت الشرطة والمشرفون على الملعب بإعادة النظام بعد اشتباكات بين جماهير الفريقين، فيما لم يحدث جديد خارج أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

بيلد

نوير يخلع مولر

احتفل مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ بفوزه رقم 363 في الدوري الألماني مساء السبت في ملعب أليانز أرينا.

وحطم نوير رقم قياسي جديد من صديقه وزميله السابق توماس مولر، الذي غادر بايرن إلى كندا في الصيف محققًا 362 فوزًا في 503 مباريات بالدوري.