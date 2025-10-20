المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

سكاي: شون دايتش سيكون مدربًا لنادي نوتنجهام فورست

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:11 ص 20/10/2025
شون دايتش

شون دايتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن إتمام نادي نوتنجهام فورست، اتفاقه مع شون دايتش، لتدريب الفريق.

وأعلن نادي نوتنجهام فورست، إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمام تشيلسي، يوم السبت الماضي.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن دايتش سيصبح المدير الفني لـ نوتنجهام، بعدما موافق بالفعل على قبول المهمة.

وأوضح التقرير، أن المفاوضات تقدمت في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث كان كلا الطرفين حريصين على التوصل إلى اتفاق سريع.

وأفادت سكاي، أن هناك بعض النقاط القانونية التي يتم حلها في الوقت الحالي؛ حيث إنه لم يتم توقيع العقود حتى الآن.

وكان إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي نوتنجهام، يرغب في تعيين ماركو سيلفا مدرب نادي فولهام الإنجليزي، حيث إنه ينال إعجابه منذ أن كان مدرب لنادي أولمبياكوس اليوناني، المملوك له أيضًا.

وكانت عقبة سيلفا الوحيدة، هي دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي فولهام، بالإضافة إلى قيود اللعب المالي النظيف التي تمنع التعاقد مع 3 مدربين مختلفين بمرتبات مختلفة في وقت قصير.

ورحل بوستيكوجلو عن تدريب نوتنجهام بعد 39 يومًا فقط من توليه تدريب الفريق، عقب رحيل نونو سانتو.

وخاض بوستيكوجلو 8 مباريات مع نوتنجهام، لم يعرف خلالهم الفوز، حيث خسر 6 مباريات وتعادل في اثنين.

وكانت آخر تجارب دايتش، في الموسم الماضي مع إيفرتون، حيث رحل في شهر يناير.

  

مباراة نوتينجهام فورست القادمة
الدوري الإنجليزي نوتنجهام بوستيكوجلو ماركو سيلفا شون دايتش

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

