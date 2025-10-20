سكاي: شون دايتش سيكون مدربًا لنادي نوتنجهام فورست

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن إتمام نادي نوتنجهام فورست، اتفاقه مع شون دايتش، لتدريب الفريق.

وأعلن نادي نوتنجهام فورست، إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو من تدريب الفريق، بعد الهزيمة أمام تشيلسي، يوم السبت الماضي.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس، فإن دايتش سيصبح المدير الفني لـ نوتنجهام، بعدما موافق بالفعل على قبول المهمة.

وأوضح التقرير، أن المفاوضات تقدمت في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث كان كلا الطرفين حريصين على التوصل إلى اتفاق سريع.

وأفادت سكاي، أن هناك بعض النقاط القانونية التي يتم حلها في الوقت الحالي؛ حيث إنه لم يتم توقيع العقود حتى الآن.

وكان إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك نادي نوتنجهام، يرغب في تعيين ماركو سيلفا مدرب نادي فولهام الإنجليزي، حيث إنه ينال إعجابه منذ أن كان مدرب لنادي أولمبياكوس اليوناني، المملوك له أيضًا.

وكانت عقبة سيلفا الوحيدة، هي دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي فولهام، بالإضافة إلى قيود اللعب المالي النظيف التي تمنع التعاقد مع 3 مدربين مختلفين بمرتبات مختلفة في وقت قصير.

ورحل بوستيكوجلو عن تدريب نوتنجهام بعد 39 يومًا فقط من توليه تدريب الفريق، عقب رحيل نونو سانتو.

وخاض بوستيكوجلو 8 مباريات مع نوتنجهام، لم يعرف خلالهم الفوز، حيث خسر 6 مباريات وتعادل في اثنين.

وكانت آخر تجارب دايتش، في الموسم الماضي مع إيفرتون، حيث رحل في شهر يناير.